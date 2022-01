Twitter ontploft na opschorten accounts Willem Engel: ‘Nationale feestdag’

Beide Twitter-accounts van Viruswaarheid-voorman Willem Engel zijn opgeschort. De tweets op het account zijn niet meer te zien voor gebruikers van het sociale medium. Een paar dagen geleden deelde de bekende corona-scepticus nog het adres van D66-leider Sigrid Kaag op Twitter. Of dat ook de reden is dat hij voorlopig niet bij zijn accounts kan, is niet duidelijk.

Op de accounts van Willem Engel (dancelegria en willem_engel) staat dat de accounts zijn opgeschort vanwege het schenden van de Twitter-regels. Alle tweets die ooit door hem zijn geplaatst, zijn niet meer te lezen. Alleen Twitter kan een account opschorten. Het AD meldt dat Engel Twitter voor de rechter wil slepen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Twitter heeft het account van Willem Engel (@dancalegria) opgeschort. pic.twitter.com/sjeIYXeaMH — Daniël Verlaan (@danielverlaan) January 11, 2022

Twitter ontploft: ’11 januari is voortaan een nationale feestdag’

Veel twitteraars reageren verheugd op het nieuws. „Wat een serene rust daalt er op ons neer. Adem in adem uit.” Een ander spreekt over een nationale feestdag. Wel zijn gebruikers van het sociale medium benieuwd of en hoe hij de sanctie van Twitter gaat omzeilen. „Ik vermoed dat hij snel een derde account aanmaakt”, aldus een twitteraar. Een ander zegt dat hij waarschijnlijk zijn ongewenste tweets moet verwijderen en dan op den duur weer toegang heeft tot zijn accounts.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Lees ik het nou goed dat het account van Willem Engel opgeschort is? 2022 is toch wel echt een top jaar aan het worden! — Erik (@DutchPlacebo) January 11, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Heerlijk, voorlopig ff van èèn kwal verlost. — Andries van EIJK (@EijkAndries1) January 11, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Voortaan is 11 januari Nationale Feestdag — Karin Burger 🇪🇺 #ikdoeWELmee (@Kariningroen) January 11, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Twittercarrière Willem Engel voorbij? pic.twitter.com/8TbOF2Az6h — Robert van der Noordaa (@g900ap) January 11, 2022

Medestanders van Engel denken dat de actie doelbewust is genomen om tegengeluid de kop in te drukken. Anderen wijzen naar vrijheid van meningsuiting. „Dit is een slechte zaak. Vrijheid van meningsuiting is het hart van een democratie”, schrijft Joost Niemöller.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Beide accounts van Willem Engel zijn opgeschort. Dit is duidelijk aangestuurd.

Zoals ik eerder al aangaf proberen ze elk tegengeluid nu de kop in te drukken.

Doormiddel van arrestaties, veroordelingen, demonisering en opschorten.

We geven NIET OP! — Rapper K.A.F.K.A (Official) (@KAFKA_Dev) January 11, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Twitteraccount Willem Engel is verwijderd. Weet u, ik vind dat een slechte zaak. Vrijheid van meningsuiting is het hart van een democratie. https://t.co/bQIpDThT2J — Joost Niemoller (@JoostNiemoller) January 11, 2022

Engel krijgt niet voor het eerst te maken met een ban op Twitter. Eerder werd het account van hem al tijdelijk geschorst nadat hij het ineenstorten van de Deense voetballer Christian Eriksen tijdens het EK Voetbal linkte aan coronavaccins.

Engel deelde adres Kaag op Twitter

De reden voor de opschorting van de accounts van Willem Engel nu heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met zijn actie van afgelopen weekend. Toen deelde hij het adres van minister Sigrid Kaag op Twitter. Dat deed de corona-scepticus via een foto van een verzoek dat hij bij het Kadaster had neergelegd. Op die foto waren de postcode en het huisnummer van Kaag te zien. Niet veel later verwijderde Engel de tweets. Kaag deed aangifte.

Het delen van de adresgegevens kwam op een saillant moment. Even daarvoor had de D66-politica bezoek gehad van een man die met een brandende fakkel voor haar deur stond. Kaag zei dit ongewenste bezoek als bedreigend te hebben ervaren.

Twitteraars riepen na de tweets van Engel het sociale medium op om actie te ondernemen. Verschillende twitteraars lieten bovendien weten zijn account te rapporteren. Dat lijkt dus zijn vruchten te hebben afgeworpen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Een nieuw dieptepunt van Willem Engel, lees en huiver. Engel maakt zich hier schuldig aan doxing en vergroot hiermee de (al bestaande) dreiging op @SigridKaag Ingrijpen door @Politie en @Het_OM lijkt nu onvermijdelijk #actie #nu #stopwillemengel pic.twitter.com/lQSwxfDIRD — Norbert Dikkeboom (@NDikkeboom) January 9, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Gerapporteerd, idioot. — Emine Uğur (@overlistener) January 9, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.