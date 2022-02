NFT’s: wat zijn het en waarom zou je er één kopen? ‘De NFT-markt lijkt vaak op een casino’

De kans is groot dat je het woord ‘NFT’ inmiddels weleens op een verjaardag of bij het koffiezetapparaat op werk hebt horen vallen. Vorig jaar ontstond er een hype rondom deze digitale objecten. Afbeeldingen, video’s, liedjes en zelfs de eerste tweet, werden voor bizarre bedragen verkocht.

Maar wat zijn deze NFT’s eigenlijk precies? En hoe kun jij er wellicht zelf ook geld mee verdienen?

Alles wat je wil weten over NFT’s

In dit artikel bespreken we alles wat je wil (en moet) weten over NFT’s. Van waarom iemand 69,3 miljoen dollar zou neerleggen voor een JPG-collage tot hoe je er eventueel zelf mee aan de slag kunt. En bovendien: dat het kopen en verkopen van NFT’s niet zonder gevaren is.

Wat is een NFT?

Tech-expert Jarno Duursma vertelt dat een Non-Fungible Token (NFT) een digitaal eigendomscertificaat is. „Dit certificaat kun je koppelen aan een digitaal object, zoals een afbeelding, en dat registreer je vervolgens in een openbare database, de blockchain”, legt hij uit. „Vervolgens bewaar je de NFT in jouw eigen digitale cryptoportemonnee, waar alleen jij de digitale sleutel van hebt.”

Volgens hem kan je het principe goed vergelijken met een glazen kluis, waar je eigendomscertificaat in ligt. „Iedereen kan door het glas (de blockchain) zien dat jij de eigenaar bent”, zegt hij. „Jij bent ook de enige met de sleutel en die kun je doorverkopen.”

Waarom zijn (sommige) zo waardevol?

Hoewel jij dat eigendomscertificaat hebt, betekent dat niet dat anderen de afbeelding niet meer op internet kunnen vinden. Dat vinden veel mensen vreemd aan de NFT-trend: waarom worden er miljoenen neergelegd voor afbeeldingen die je ook gewoon kunt downloaden van het internet?



„Het antwoord daarop is tweeledig”, zegt Duursma. „NFT’s zijn iets waard, omdat we met z’n allen hebben bepaald dat het iets waard is. Waarde is eigenlijk een sociale constructie. Een Picasso bestaat eigenlijk ook alleen uit verf en doek, maar toch hebben we met z’n allen besloten dat het een fortuin waard is. Een briefje van tien is ook alleen een papiertje en een beetje inkt.”

De NFT kan soms ook extra features hebben die ‘m meer waardevol maken. „Een NFT is soms ook meer dan je in eerste instantie denkt”, legt hij uit. „Je kunt als maker een NFT ook zo programmeren dat jouw NFT aan de koper toegang geeft tot een speciaal portaal van je website, of een speciaal video-kanaal. Zo creëer je een interessante vorm van memberships of slimme klantenbinding.”

Over NFT’s wordt vaak nogal lacherig gedaan. „Maar eigenlijk vertaalt wat we in de fysieke wereld doen zich nu naar de digitale wereld”, vervolgt hij zijn verhaal. „Je geeft meer uit aan een trui van Patagonia dan aan een trui van de H&M. Je betaalt voor het merk en daarmee om te laten zien dat je bij een groep hoort.”

Volgens de tech-expert is dat niet de enige reden dat NFT’s zo booming zijn tegenwoordig. Het is eigenlijk gewoon een uiting van onze menselijke drijfveren. Niet alleen het ergens bijhoren, maar ook Fear of Missing Out (FOMO), hebberigheid, materialisme en status spelen mee. „Maar ook onze identiteit: we kopen iets omdat we het mooi vinden of omdat iets ons aanspreekt.”

Een NFT kopen

Goed, we weten nu waarom NFT’s soms duizenden of zelfs miljoenen euro’s opleveren. Hoe kun je hier zelf een graantje van meepikken? Er zijn twee manieren waarop je met NFT’s geld kunt verdienen: door zelf een NFT te maken en te verkopen of door een bestaande NFT aan te schaffen in de hoop dat je deze later voor meer geld kunt doorverkopen.

Volgens Duursma is het maken van NFT’s voornamelijk interessant voor de creatievelingen, of je nou een kunstenaar of een vlogger bent. De gemiddelde persoon zal naar de tweede manier kijken: het kopen van bestaande NFT’s in de hoop die voor meer geld weer te verkopen.

Met de nadruk op ‘hoop’, want hoewel er genoeg succesverhalen op het internet zijn te vinden, zijn er net zo veel NFT’s die helemaal niets opleveren. Sterker nog, de grootste marktplaats OpenSea neemt zelfs maatregelen omdat ruim 80 procent van de NFT’s die gemaakt werden met hun gratis NFT-tool fraude, nep-kunst of plagiaat blijkt te zijn.

Hoe kom je er nou achter welke je geld gaan verdienen en welke niet? Door goed research te doen en daar veel tijd in te steken. „Op OpenSea zie je bijvoorbeeld allemaal statistieken”, zegt Duursma. „Welke NFT’s stijgen in prijs, welke juist dalen en hoeveel er wordt verhandeld. Daarnaast kun je op Twitter en Discord in de gaten houden waar veel over wordt gesproken. Buy the rumour, sell the news, noemen ze dat ook wel. Koop op het moment dat er geruchten zijn en verkoop op het moment dat de NFT’s in het nieuws zijn.”

Gokken in het casino

Duursma benadrukt dat NFT’s kopen en doorverkopen niet te vergelijken is met investeren, al wordt het zo vaak wel genoemd. Volgens hem is het meer gokken en dat kan hij weten; zelf koopt hij ook regelmatig een NFT. „Sommigen zijn redelijk succesvol geworden, anderen totaal niet”, zegt hij. „Het is echt een casino.”

Een tijd terug was hij geïnteresseerd in de NFT’s van Bored Ape Yacht Club, cartoons van apen. „Destijds betaalde je zo’n 2.500 euro voor een exemplaar”, zegt hij. „Ik heb erover getwijfeld en er geen aangeschaft. Nu worden ze voor tonnen en miljoenen verkocht.” Vorige week kocht Justin Bieber nog een Bored Ape NFT voor ruim een miljoen euro.



Voor hem is de doorslaggevende reden om een NFT te kopen niet hoeveel geld hij ermee denkt te kunnen verdienen, maar simpelweg of hij het mooi vindt of omdat het hem aanspreekt. Zo heeft hij inmiddels tien NFT’s van de Sushiverse collectie verzameld. „Die hebben me geen stuiver opgeleverd, maar ik vind het gewoon leuk om naar te kijken.”

Volgens Duursma zijn NFT’s ook oorspronkelijk zo bedoeld, als verzamelitems. „Het is begonnen als digital art, maar toen roken mensen geld.”

Wil je een NFT aanschaffen? Dan is dat proces best lastig, zeker als je verder nog geen kaas van crypto hebt gegeten. Duursma schreef een handleiding waarin hij je stap voor stap meeneemt en uitlegt hoe je een waardevolle NFT herkent.