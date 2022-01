Deze man voorspelde in 1953 dat er een smartphone zou komen: ‘Geen ontsnapping mogelijk aan telefoons’

Anno 2022 is de smartphone niet meer weg te denken. Sterker nog: haal ze weg voor een week en er heerst wereldwijde paniek. Iets dat iemand bijna 70 jaar geleden nooit had kunnen bedenken. Of wel?

In 1953 verscheen een artikel in de Tacoma News Tribune waarin Mark R. Sullivan, president en directeur van Pacific Telephone and Telegraph, verdomd dicht bij de huidige realiteit zat. Deze man wist functionaliteiten als FaceTime toen al te voorspellen.

Smartphone al in 1953 voorspeld

Maar liefst 41 jaar voordat de eerste smartphone ooit werd aangekondigd, keek Mark R. Sullivan naar de toekomst. Open Culture, een website dat zich onder andere richt op geschiedenis, deelt een krantenartikel uit 1953. In de Tacoma News Tribune was te lezen hoe Mark R. Sullivan, destijds de directeur van Pacific Telephone and Telegraph, functionaliteiten als FaceTime al wist te voorspellen. „Ik denk dat gebruikers in de mogelijkheid zijn om elkaar, wanneer ze dat willen, kunnen zien als ze praten”, zo liet hij weten in het artikel.

„Er zal in de toekomst geen ontsnapping mogelijk zijn aan telefoons”, liet hij onder andere weten. En man, wat heeft hij gelijk gehad. „Indien doorontwikkeld zal de telefoon ten alle tijden door een individu meegedragen worden. Misschien op dezelfde manier waarop we vandaag de dag ons horloge bij ons dragen” Sullivan bedacht dit idee in het jaar waarin Steve Jobs, de man die van de smartphone een groot succes maakte, pas twee jaar oud was. „En wie weet! Misschien kan het zelfs één taal naar de ander vertalen!”

Het is bijzonder, want wat nu heel normaal klinkt was destijds gigantische toekomstmuziek. Voor de duidelijkheid: Mark R. Sullivan opperde deze ideeën zo’n 54 jaar voor de onthulling van de eerste iPhone en 57 jaar voor de introductie van FaceTime. Heeft zijn voorspelling de toekomst een beetje kunnen sturen? Die kans is zeker aanwezig. Maar het is indrukwekkend dat het anno 2022 allemaal werkelijkheid is.

Sullivan was niet de enige

De voorspelling van Mark R. Sullivan is bijzonder, maar hij is in de loop der jaren niet de enige geweest die het deed. Zo werd er in 1964, elf jaar later, bijvoorbeeld ook een heel goed beeld geschetst door Isaac Asimov. De science-fiction auteur schreef in The New York Times over een communicatieapparaat. Dit apparaat had naar zijn idee een beeldscherm, waarmee je mensen kon zien en spreken te gelijkertijd. Daarnaast was het ook mogelijk om het scherm te gebruiken voor het bestuderen van documenten en het lezen van boeken.

Zo’n 58 jaar hebben we smartphones die dit mogelijk maken en, in sommige gevallen, zelfs omgetoverd kunnen worden tot tablet. Chapeau, heren!