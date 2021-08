Deze nieuwe functie op Whatsapp is goed voor je gemoedsrust én het geheugen van je telefoon

Stuur je een keer voor de grap een lelijke selfie naar je broer, maar hoef je die níet per se op Facebook terug te zien op je verjaardag? Of word je doodmoe van alle glitterplaatjes van je moeder die je telefoon automatisch opslaat? Die frustraties zijn nu gelukkig verleden tijd, dankzij een nieuwe functie van WhatsApp waarbij foto’s verdwijnen nadat ze één keer bekeken zijn.

Dat is fijn voor het geheugen van je telefoon en je eigen gemoedsrust. Eerder schreven we al over de nieuwe, Snapchat-achtige functies van WhatsApp.



Het perfecte plaatje voor de nieuwe whatsapp functie. 🤣 pic.twitter.com/RsfHIwvesR — Izaäk3S (@izaak3s) August 4, 2021

Meer controle over privacy met nieuwe functie WhatsApp

De nieuwe functie werd gisteren aangekondigd in een blog van Facebook. „Niet alles dat we delen hoeft onderdeel te worden van ons permanente digitale record,” staat er. „Op veel telefoons betekent het sturen van één foto vaak dat deze voor altijd in onze fotobibliotheek staat.” Om deze reden introduceert Facebook de ‘View Once’ functie op WhatsApp. Deze functie maakt het mogelijk dat foto’s en video’s automatisch verdwijnen nadat ze één keer bekeken zijn. „Hiermee geven we gebruikers nog meer controle over hun online privacy.”

Deze functie is natuurlijk vooral handig wanneer je gevoelige inhoud stuurt, zoals een foto van het Wi-Fi wachtwoord, een screenshot van een ongemakkelijk gesprek óf de klassieke naaktfoto. Of het nou handig is om die online te versturen is nog maar de vraag, maar áls je het dan doet, dan is een functie als deze wel zo handig. De privacy-instellingen van WhatsApp zijn zo ingesteld dat ook de mensen achter WhatsApp zelf de inhoud niet kunnen bekijken.

Screenshots van foto’s wel mogelijk

Facebook waarschuwt wel: „Gebruik deze functie alleen bij mensen die je vertrouwt.” Bij de instructies staat aangegeven dat mensen namelijk wél een screenshot of schermopname kunnen maken tijdens het bekijken van de tijdelijke foto of video. Als iemand een screenshot maakt, krijgt de verzender geen melding. Verder kun je wel zien of de ontvanger de foto geopend heeft. Opent de ontvanger de foto niet, dan vervalt die mogelijkheid automatisch na veertien dagen.

De nieuwe functie wordt de komende dagen in alle landen uitgerold, dus update binnenkort even je WhatsApp om te kijken of het werkt. Uitproberen? Selecteer dan de optie ‘voor eenmalige weergave verzenden’ wanneer je een foto of video in WhatsApp verstuurt. Deze optie ziet er zo uit: . Een uitgebreide uitleg kun je hier vinden.