5 tips om je telefoon en laptop te beschermen tegen hackers

Het aantal cyberaanvallen neemt toe. Hackers zijn actiever dan ooit. Dat blijkt uit cijfers van Check Point Research (CPR). In mei van dit jaar bedroeg het wekelijkse gemiddelde aanvallen 780 per organisatie in Europa, vergeleken met 643 aan het begin van het jaar. Dat is een stijging van 21 procent.

Hoe kun jij jouw devices, zoals je telefoon en laptop, het beste beschermen? Metro vraagt het aan Esther Mieremet, projectleider bij veiliginternetten.nl

Tips om je device te beschermen tegen hackers

5 tips om cybercriminelen de baas te zijn:

1. Maak gebruik van een veilig wachtwoord én een tweestapsverificatie

Om je devices zo goed mogelijk te beschermen tegen hackers, kun je het beste verschillende wachtwoorden instellen per account. De lengte is het allerbelangrijkste. Stel een wachtwoord in van tenminste 12 tekens. Wil je jouw account nog beter beschermen? Maak dan gebruik van een tweestapsverificatie. Op een iPhone kun je bijvoorbeeld een Face ID instellen, een pincode en daarna een duimafdruk. Als je wachtwoord dan toch gehackt wordt, ben je veilig door deze tweede veiligheidstap.

2. Stel je updates niet uit

Is er een nieuwe update beschikbaar op jouw device? Installeer ‘m dan direct. De software op je apparaat veroudert als je geen updates doet. Hackers weten dit en maken er mogelijk gebruik van door in jouw thuisnetwerk te komen. Als ze eenmaal toegang hebben tot één apparaat, kunnen ze via jouw thuisnetwerk bij andere devices komen. Hoogste tijd dus om die ene update te installeren, die je al maanden hebt uitgesteld. Is zo gepiept. Tip: stel een automatische update in en leg je apparaat aan de stroom. Als jij ligt te slapen, wordt je device automatisch geüpdatet. Vergeet ook niet om de applicaties op je smartphone regelmatig een update te geven.

3. Gebruik een virusscan

Installeer een virusscan op je computer, tablet of smartphone. Zo’n scan controleert je apparaat op virussen, malware en kwaardaardige apps. Bij Apple zit dat automatisch in het operating system, bij een Microsoft-apparaat wordt een virusscan tegenwoordig geleverd. Ook hierbij geldt: krijg je een melding om je virusscanner te updaten, doe dat dan! Als je het een week uitstelt, ben je namelijk een week onveilig.

4. Maak een back-up

Het laatste wat je wilt, is al je bestanden kwijt raken. Maak daarom zoveel mogelijk gebruik van een back-up. Als het dan toch mis gaat, hoef je de boel niet opnieuw te starten. Een van de mogelijkheden is dat je alles extern in de cloud zet, dus via een bedrijf dat jouw bestanden opslaat. Maar je kunt het ook zelf doen door een harde schijf te koppen aan jouw computer.

5. Eerst checken, dan klikken

Wees argwanend op het internet. Lijkt iets te mooi om waard te zijn? Dan is het dat waarschijnlijk ook. Een valse link kan je leiden naar een website die veilig lijkt, maar dat niet is. Wordt er gevraagd om jouw inloggegevens, zoals je wachtwoord en gebruikersnaam? Als je die weggeeft kunnen hackers inloggen op je account, waarmee ze bijvoorbeeld je geld kunnen stelen. Wees dus altijd voorzichtig en controleer of een link klopt. Dat kan via checkjelinkje.