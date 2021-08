Meisjes van 13, 14 en 15 mishandelen 17-jarige jongen in Oss

Drie meisjes van 13, 14 en 15 jaar hebben gisteravond een 17-jarige jongen in Oss mishandeld. De jongen zou geslagen en mogelijk gestoken zijn, meldt de politie vanmiddag. De meisjes zijn aangehouden.



Wij hebben 3 jonge verdachten aangehouden voor de mishandeling van een jongen in #Oss. Weet jij meer? Heb jij iets gezien? Dan horen wij graag van je! Lees hier meer 👉 https://t.co/feAcZymrvB #Oss via @Politie — Politie Oost-Brabant (@politieob) August 4, 2021

Jongen mishandeld in Oss

Iets na 22.00 uur kreeg de politie een melding binnen van een gevecht tussen de tieners op het Burchtplein in Oss. Eenmaal daar troffen agenten de minderjarige jongen uit Oss gewond aan. Aanleiding voor het gevecht zou een eerder conflict zijn. Het slachtoffer was lichtgewond en moest naar het ziekenhuis. Toen hij daar behandeld was, mocht hij weer gaan.

Al snel kon de politie het 13-jarige meisje aanhouden, de andere twee volgden daarna. De drie meisjes zitten nog vast en worden verhoord.