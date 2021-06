Dit is op weg naar het EK voetbal de mooiste Oranjestraat van het land

De Marktweg in Den Haag is op weg naar het EK voetbal voorlopig uitgeroepen tot mooiste Oranjestraat van Nederland. De totale lengte van de oranje vlaggetjes is indrukwekkend: 25 kilometer.

Op een of andere manier komt de Oranjegekte er in ons land nog niet helemaal in. Op commerciële acties wordt niet superenthousiast gereageerd, op de tattoos en stickers van Albert Heijn na misschien. De oefenpot van het Nederlands Elftal tegen Schotland (2-2) helpt ook al niet mee. Maar goed, volgende week zondag tijdens onze eerste ‘echte’ wedstrijd van het EK voetbal, zullen we ongetwijfeld massaal naar Oranje – Oekraïne turen.

Wel gekte in de mooiste Oranjestraat

Maar: er bestáát wel Oranjegekte. En hoe. Het oranjevirus heeft onder de bewoners van de Marktweg in Den Haag toegeslagen. Een volkomen onschuldig virus trouwens, er hoeft geen vaccinatie aan te pas te komen. Bouwmarkt Hornbach heeft deze Haagse Marktstraat uitgeroepen tot mooiste Oranjestraat van Nederland.

25 kilometer aan oranje vlaggetjes hangen kriskras over de weg. Huizen zijn van boven tot onder ingepakt in oranje plastic. Bomen en lantaarnpalen hebben oranje lint als versiering gekregen. Het mag gezegd: de Marktweg ziet er volledig oranje en bijzonder strak uit. In het radioprogramma De Veronica Inside Ochtendshow werd de eervolle vermelding vanmorgen bekendgemaakt. Oh ja, prijzen zijn er ook: een optreden van John de Bever en een volledig verzorgde barbecue voor de hele straat.

Hagenezen halen alles voor Oranje uit de kast

In aanloop naar het EK voetbal halen bewoners uit de verkozen straat al weken alles uit de kast om hun straat om te toveren in de nationale kleur. Het is voor de bewoners inmiddels een versiertraditie geworden. Ieder oranje-event proberen zij de straat nog een tikkeltje mooier te versieren.

Namens de eerder genoemde bouwmarkt gingen Jan Joost van Gangelen, Hélène Hendriks en John de Bever op zoek te gaan naar de mooiste Oranjestraat die er in ons land te vinden is. Dit onder het motto ‘Maak Alles Oranje’. Vanuit het hele land werden verschillende inzendingen gedaan en foto’s van kleurrijk versierde straten ingestuurd. Hier zie de bekendmaking bij Jan Joost van Gangelen in zijn radioshow, die normaal wordt gepresenteerd door Wilfred Genee.

De Oranjezomer op SBS6 en op Veronica

Radio Veronica en tv-zender SBS6 gaan donderdag 10 juni De Oranjezomer in. In de dagelijkse liveshow onder die naam geven Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp twee maanden achtereen hun kijk op het nieuws en actualiteiten. Het gaat dan dagelijks om de belangrijkste sportevenementen, politiek Den Haag, entertainment en ‘wat zoal ter tafel komt’.

De Oranjezomer wordt tijdens het EK uitgezonden vanuit Slot Zeist. Ook zendt De Veronica Inside Ochtendshow – weer met Wilfred Genee – vanuit deze locatie uit. De radioshow verplaatst tijdens het EK voetbal tijdelijk naar de middag. Na de uitzendingen gaat Genee meteen doorgaan De Oranjezomer op SBS6.