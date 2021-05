Niet iedereen blij met ‘Instagram voor kinderen’-plan van Mark Zuckenberg

Facebook-topman Mark Zuckenberg bedacht een kindvriendelijke variant van Instagram: ‘Instagram Kids’. Hij vindt klaarblijkelijk dat kinderen niet vroeg genoeg kunnen beginnen met social media. Maar niet iedereen is enthousiast. 44 Amerikaanse staten maken bezwaar.

‘Instagram Kids’ is bedoeld voor kinderen tot dertien jaar. Ouders zouden, volgens Zuckenberg, genoeg controle hebben over de app. Op de huidige Instagram-app zit een leeftijdsgrens. Je moet officieel minimaal zestien jaar zijn op de app te gebruiken. Maar het is vrij makkelijk om als jonger persoon toch op Instagram te belanden. Je hoeft simpelweg alleen over je leeftijd te liegen. Volgens Facebook is het de „realiteit dat kinderen nu al online zijn.”



Attorneys general from 44 states have signed a letter to Facebook CEO Mark Zuckerberg, urging him not to launch an Instagram for kids. They’re a little too late. There already is an Instagram for kids – it’s called TikTok. — Tom Colt (@TheRealTomColt) May 11, 2021

‘Zuckenberg beschermt welzijn kinderen niet’

Zuckenberg belooft een veilig en kindvriendelijk social media-platform. Waarop ouders de boel een beetje in de gaten kunnen houden. Ook verschijnt er geen reclame op de app. Hij hoopt op die manier zijn platform toch de wereld in te krijgen.

Volgens de kritische staten beschermt Facebook niet het welzijn van de kinderen. Dat schrijven 44 ministers van justitie in een open brief. Zij vragen Zuckenberg dan ook om de ontwikkeling van de app te staken. „Het gebruik van sociale media kan schadelijk zijn. Zowel voor de gezondheid en het welzijn van kinderen. Zij zijn niet in staat zich te wapenen tegen de gevaren van social media”, staat in de brief.

Facebook, Instagram of YouTube voor kinderen

Eerder bedacht Zuckenberg ‘Messenger Kids’. Deze chatfunctie bedoeld voor kinderen, moesten de ouders vooraf goedkeuren. Later bleek echter dat kinderen tijdens chatsessies toch in aanraking kwamen met onbekenden. Ook YouTube creëerde een controversiële versie voor kinderen, genaamd ‘YouTube Kids’. Dit platform krijgt ook nogal wat kritiek vanwege de commerciële video’s met weinig educatieve inhoud.

Zuckenberg kocht in 2012 Instagram en daarmee is de app onderdeel van zijn Facebook-bedrijf. Hij betaalde hier rond de één miljard dollar voor in contanten en aandelen. Bij zijn aankoop had de app zo’n dertig miljoen gebruikers. In 2017 waren dit er ruim 800 miljoen.