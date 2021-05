Rus die geld bood aan politieke partij Splinter was met iets dubieus bezig

Een Russische infiltrant betrokken bij een Nederlandse politieke partij. Het klinkt bijna als een spionagefilm, maar het gebeurt toch echt. Afgelopen verkiezingen bood een Rus de politieke partij Splinter een grote som geld aan. Hij bleek echter een dubbele agenda te hebben. Die in verband staat met een beïnvloedingscampagne van Rusland.

Splinter is de nieuwe politieke partij van voormalig Partij voor de Dieren-Kamerlid Femke Merel van Kooten-Arissen. Zij kregen recentelijk een gul aanbod van de Russische Vadim Belikov. EenVandaag deed onderzoek naar het bijzondere voorval. Ze ontdekten een verband tussen Belikov en, jawel, Vladimir Poetin.



Lieve Splinter kiezers, vrijwilligers en kandidaten… Heel veel dank! Een halve zetel is een topprestatie voor een partij die zo jong is. We hebben een stevig fundament gelegd om de partij verder uit te bouwen, dus meld je aan via [email protected] We gaan door!🔥 pic.twitter.com/079T3e2mu9 — Femke Merel van Kooten (@FemkeMerel) March 18, 2021

Splinter informeert inlichtingendienst over ‘gulle Rus’

De ‘gulle rus’ heeft namelijk contact met Russische organisaties. Zo was hij onder meer betrokken bij de oprichting van een stichting in samenwerking met de Nachtwolven. Dit is een ultranationalistische motorbende die in binnen- en buitenland opkomt voor Poetin.

Belikov verkondigde tegen de partij dat hij zich bekommerde om vrouwenrechten. Hij bood 250.000 euro aan Splinter aan. De partij weigerde uiteindelijk zijn aanbod. Daarna maakten zij een melding bij de Beveiligingsdienst van de Tweede Kamer (BVA). Op advies daarvan schakelden zij de inlichtingendienst in (AIVD).



Vadim Belikov (1973) die burned is bij het infiltreren van Splinter is een FSB'er, niet van de SVR. Sterke vermoedens dat 't een "dangle operation" was: ik acht het zeer waarschijnlijk dat hij opgeofferd is bij het infiltreren van een andere partij parallel aan deze missie pic.twitter.com/5EWlVbgL36 — Lord Isa Yusibov 🇪🇺 🇳🇱 (@Isa_Yusibov) May 13, 2021

Infiltrant in de politiek

Het is niet voor het eerst dat Rusland op slinkse wijze de buitenlandse bestuursvorming probeert binnen te treden. Er zijn namelijke meerdere voorbeelden van dit soort beïnvloedingscampagnes. Maar wat houdt zo’n poging precies in? Het voornaamste doel is om buitenlandse overheden of organisaties te verzwakken. Aantonen dat het Kremlin hierbij betrokken is, is echter behoorlijk lastig. De beïnvloeding gaat via omwegen zoals zakenmensen, ngo’s, banken of ondernemingen.

Naast Splinter waarschuwde de AIVD meerdere Nederlandse organisaties voor Russische infiltratie. Zo bleek bij het Oekraïnereferendum in 2016 Russische interesse te zijn. Tegenstanders van het associatieverdrag wekten destijds interesse. FvD-leider Thierry Baudet was één van die tegenstanders. Zembla onthulde dat hij destijds optrok met een Rus die banden had met het Kremlin.