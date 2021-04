Pi is de energiezuinige cryptocurrency die je nu nog gratis krijgt

Cryptocurrencies, met name Bitcoin, zijn enorm populair. Veel mensen zien het als de toekomst van ons geld en als belegging of investering. Maar er is ook een groot nadeel: de impact op het milieu. De gratis te verkrijgen cryptomunt Pi heeft dat nadeel niet.

Bitcoin en andere cryptocurrency kosten veel energie om te ‘winnen’. Dag en nacht draaien er energie slurpende servers om digitale munten te minen. Als de Bitcoin een waarde heeft van 39.000 euro, kost het minen ervan 121.36 terrawattuur per jaar.

Pi kost nauwelijks energie

De digitale munt Pi kost nauwelijks energie, doordat er geen zware servers hoeven te minen. Je hoeft enkel de app (Apple en Android) op je telefoon te installeren en je krijgt automatisch coins erbij. Wel heb je een code nodig, van een Pi-gebruiker die jou heeft uitgenodigd. De app heeft geen invloed op je batterijverbruik of snelheid van je telefoon.

Te mooi om waar te zijn?

Gratis geld, het klinkt te mooi om waar te zijn. Dat is het dan ook. Je krijgt Pi gratis krijgt en de cryptocurrency is dan ook nog helemaal niets waard. Het project is in 2019 gelanceerd en had in maart 2021 maar liefst 14 miljoen actieve gebruikers met coins zonder enige waarde.

De waarde van de digitale munt wordt eind 2021 bepaald als die actief wordt op de blockchain (een plek waar transacties van onder meer Bitcoin worden opgeslagen). Tot die tijd is de cryptocurrency niets waard. Hoewel het dus afwachten is, worden er wel al voorspellingen gedaan over de waarde. Deze grafiek is gemaakt door Digital Coin Price.

Beloning vergelijkbaar met Bitcoin De prijsstijging moet gerealiseerd worden door de stijgende vraag en het halveren van het aantal munten dat de miner ontvangt. Net zoals bij Bitcoin wil Pi een netwerkschaarste creëren door bij elke bereikte mijlpaal de beloning te halveren. Bij 1 miljard gebruikers zullen er geen nieuwe coins meer gemined worden. Bij Bitcoin gebeurt hetzelfde als er heel iets minder dan 21 miljoen coins zijn gemined.

Of Pi uiteindelijk veel waard gaat worden blijft de vraag, maar wellicht wat verdienen door een gratis app te installeren kan weinig kwaad. Baat het niet, dan schaadt het niet.