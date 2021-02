Jeff Bezos niet langer de baas van Amazon, maakt heel wat los op Twitter

Jeff Bezos staat niet meer aan het roer van het schip dat Amazon heet. Hij doet een stapje terug bij het bedrijf dat hij bijna dertig jaar geleden uit de grond stampte. Maar wie denkt dat hij nu werkeloos is – wat hij, gezien zijn vermogen, prima kan hebben – heeft het mis. Hij gaat van baas naar uitvoerend voorzitter.

De dagelijkse leiding ligt nu in de handen van Andy Jassy. In zijn nieuwe rol gaat Bezos zich meer bezighouden met nieuwe producten. Baas van het bedrijf of niet, het vetrek van Bezos maakt veel los op Twitter. Naast zijn stap terug gaat het ook veel over zijn vermogen. Veel mensen grijpen dit nieuws aan om aan anderen – en misschien ook wel zichzelf – duidelijk te maken precies hoe rijk Bezos is.

Lange tijd was de voormalig Amazon-baas de rijkste persoon op aarde. Nu is hij ‘slechts’ een van de, omdat Elon Musk hem voorbij ging qua vermogen. De Tesla-baas profiteerde er vooral van dat zijn aandelen in de elektrische autobouwer in rap tempo flink meer waard zijn geworden.

Bezos-miljarden

Hoeveel geld Jeff Bezos heeft, is iets dat Twitter (en waarschijnlijk veel mensen daarbuiten) altijd al heeft geboeid. Maar deze aankondiging lijkt des te meer olie op het vuur te gooien. Zo noemen veel gebruikers de dingen die Bezos kan doen, terwijl hij nog steeds miljardair blijft. Of de dingen die hij kan oplossen, zoals dakloosheid in de Verenigde Staten. Robert Reich heeft ook een voorstel voor Bezos, als hij iets wil doen voor de gemeenschap: „Wat dacht je ervan als het Congres zijn 69 miljard dollar gebruikt om Covid-19 te bestrijden?”



A 10% wealth tax just on Jeff Bezos would end homelessness in America — tim coe 🍾 (@shakespeherian) February 3, 2021



Jeff Bezos wants to give back, you say? How about Congress uses his $69,000,000,000 in pandemic profits to help pay for Covid relief? — Robert Reich (@RBReich) February 3, 2021



Jeff bezos could bail out all these small businesses fr — Blake Anderson (@Blake_A_) February 3, 2021

Lauren zoekt het meer in een persoonlijke hoek: „Jeff Bezos zou mij, mijn moeder, mijn vader en mijn broer allemaal vijf miljard geven en dan zou hij nog steeds miljardair zijn. Ik ben er ziek van.”



Jeff Bezos could send me, my mom, my dad, and my brother all $5 billion each and he would still be a billionaire. I’m SICK. https://t.co/QWskchbR2r — Lauren Turner (@lalawuvs) February 3, 2021

‘Is dit mijn roeping?’

Een hoop andere mensen zien hun kans schoon, nu er, volgens hen, een ‘vacature’ is vrijgekomen bij Amazon. Zo vragen ze zich af of dit misschien een teken is van het universum. „Ik ben net ontslagen en Jeff Bezos stopt als baas bij Amazon. Is dit mijn roeping?” Zachary heeft zelfs een ‘officieel’ persbericht gemaakt: „Ik ben zo blij dat ik CEO van Amazon wordt. Het wordt lit.”



I just lose my job and Jeff Bezos is stepping down as CEO, is this my calling? — Mapangulo (@mapangulo) February 3, 2021



my statement re. Me taking over the role of Amazon CEO from Jeff Bezos: pic.twitter.com/2z1aaaaz0j — Zachary Ruane (@ZacharyRuane) February 3, 2021

‘Pionier’

Maar er zijn ook genoeg mensen die dit moment aangrijpen om de voormalig Amazon-baas te bedanken. Zo zeggen ze dat ze veel van hem als ondernemer hebben geleerd. „Jeff Bezos is een pionier als het om e-commerce gaat. Bedankt voor de verandering in hoe we naar winkelen kijken”, schrijft iemand.



Jeff Bezos truly a pioneer in e-commerce. Will be great to see transition of roles and new ideas from @amazon. Thank you for changing how we do retail! — Satyam Veean MD (@satyamvmd) February 2, 2021

Zaki vertelt hoe bewonderenswaardig het is dat een bedrijf „dat startte in de garage van een huurhuis nu 1 biljoen waard is”. Ook hij zegt dat ‘we’ veel kunnen leren van Bezos. Een medewerker, Adam, herinnert zich een van de uitspraken van zijn voormalige baas: „Als je het goed doet, een paar jaar na een verrassende uitvinding, is het normaal geworden. Mensen gapen. Dat ze gapen is het grootste compliment dat een uitvinder kan krijgen.”



A company which started from the garage of a rented home is now worth $1 Trillion.

There's a lot to learn from the AMAZON man: Jeff Bezos. Thank you, Jeff for showing us the real customer service. Thank you for teaching us how to build Business empires using great strategies. pic.twitter.com/oLj445hIlm — Zaki (@zakidigital) February 3, 2021



