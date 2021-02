Bitcoin? Nee, Dogecoin, daar ligt (blijkbaar) de toekomst

Het ontplofte opeens: de nieuwe cryptocurrency Dogecoin. Afgelopen weekend ging de koers met 1100 procent omhoog. En dat (schijnbaar) alleen maar omdat Elon Musk het „ironisch” zou vinden als Dogecoin de nieuwste en grootste cryptomunt zou worden. Nou, zijn fans luisteren daarnaar en leveren.

Dogecoin is eigenlijk een soort Bitcoin, maar dan met een andere naam. Er zijn veel verschillende cryptomunten, allemaal met een eigen waarde. Zo profiteerden ook Ethereum en Ripple van de hype rond Doge- en Bitcoins. Software-ingenieurs Billy Markus en Jackson Palmer verzonnen Dogecoin, als ‘direct en leuk’ betalingssysteem.



Elon Musk on clubhouse right now: “it would be ironic if Dogecoin became the currency of the future.” HOLY SHIT BOYS AND GIRLS GRAB AHOLD OF SOMETHING WERE. INITIATING LIFTOFF IN 5, 4, 3, 2 🔥🚀#Dogecoinarmy #dogecoinrise #doge #Dogecoins — Dogecoin Army (@dogecoinarmy) February 1, 2021

Ook op Twitter smullen ze van het hele fenomeen. Doge, aka ‘dog’, is namelijk van origine een meme. Een Shiba Inu met een ietwat onbenullig kopje spreekt met woorden als ‘such cool’ veel ‘wow’ en andere zinnen of woorden die eigenlijk niet kloppen. Zo vergelijkt een twitteraar Bitcoin ook met Dogecoin:



Benefits of the #DOGE provided to me from my best analysts in the #Dogecoinarmy. Need I say more? pic.twitter.com/b1aBmioHT7 — Ryan A. DOGECOIN (@Sigilis4) January 31, 2021

Fan van Bitcoin

Elon Musk dus, de aanstichter van dit alles – en tevens de rijkste man van de wereld. Hij is groot fan van cryptomunten, en dan met name Bitcoin, zo heeft hij al meerdere keren aangegeven. Onlangs veranderde hij zelfs zijn Twitter-bio naar #bitcoin met een emoji van de munt erbij. Daarnaast tweette hij een nogal cryptische boodschap, wat erop kan wijzen dat hij nu echt heeft ingeslagen. Eén opmerking van hem, en de koers schiet omhoog.



In retrospect, it was inevitable — Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2021

Daarna werd net als met Gamestop op Reddit opgeroepen flink wat Dogecoins in te slaan. Redditgebruikers spoorden elkaar een tijdje geleden aan veel Gamestop-aandelen te kopen, omdat Wall Street erop had gewed dat het bedrijf minder waard zou worden. Juist het tegenovergestelde gebeurde: in slechts een paar dagen steeg de koers met soms wel 93 procent per dag.

Ook nu zijn Redditgebruikers gedeeltelijk verantwoordelijk voor de populariteit van de nieuwe munt. In de afgelopen week is de subreddit Dogecoin met bijna 384.000 leden gestegen. Dat kan erop wijzen dat nog veel meer mensen van plan zijn de cryptomunt te kopen.



‘Kan wel 10 dollar waard worden’

Op Twitter zijn mensen vooral blij dat ze – bijna eigenhandig – de koers van de munt hebben weten op te drijven. Sommige mensen kopen een handjevol Dogecoins, maar anderen gaan echt los. „High geworden en 6900 Dogecoins gekocht, een paar nachten geleden.” Iemand anders heeft zelfs 249.000 coins gekocht zodat hij met Musk „naar mars” kan vliegen.



Het volgende doel van de Redditgebruikers is ervoor zorgen dat één Dogecoin een dollar waard is. Op het moment is een zo’n cryptomunt 0,0397 dollar waard. Voor 0,03346 eurocent koop je één Dogecoin. Op het hoogtepunt van de afgelopen week kocht je voor 0,06311 eurocent een Dogecoin. Het laagtepunt: 0,0067.



With #dogecoin I only invested because of @elonmusk and only with what I was cool with letting go of then did it again on the dips & lemme just say I will only sell half when it’s at least up to a $1. It has the potential of a $10 value. 🚀🌚 #Dogecoinarmy — P. Ivy (@Spillhair) February 1, 2021



#dogecoinarmy got my 249000 shares… let’s go ahead and pump it to $1 so I can fly to Mars with @elonmusk. — Matt Jackson (@jacksonmatt9692) February 1, 2021



