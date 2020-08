Kabinet: Misbruik van de corona-app wordt bestraft met 8.000 euro boete of celstraf

Misbruik van de CoronaMelder-app moet worden bestraft met een boete van 8.000 euro of een celstraf van een half jaar. Dat zegt het kabinet in een voorstel voor een noodwet.

Naar verwachting moet dit voorstel in september naar de Tweede Kamer worden verstuurd. Daarin staat duidelijk vermeld dat misbruik van de corona-app wordt bestraft. Het wetsvoorstel ligt nu voor advies bij de Raad van State.

Vrijwillig

Onder misbruik valt bijvoorbeeld een restaurant of café dat gasten verplicht de app te laten zien voordat zij naar binnen mogen. In een brief aan de Tweede Kamer schreef minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dat het gebruik van de app vrijwillig is. Daarin benadrukte hij dat niemand gedwongen mag worden tot het gebruik van de corona-app.

Het Kabinet wil dit duidelijk in de wet laten opnemen. Dat betekent dat ook „werkgevers, zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen, winkels of wie dan ook” hiertoe niet mogen verplichten. De CoronaMelder-app zorgt ervoor dat smartphones die de app hebben onderling signalen kunnen uitwisselen en elkaar kunnen registreren.

Testfase

De app wordt momenteel getest in in vijf regio’s. In Drenthe, Overijssel en een deel van Gelderland kunnen mensen zich alleen bij de GGD laten testen als zij een melding krijgen via de app voor een mogelijke besmetting. Mensen uit die regio’s kunnen zich dan laten testen, ook als zij geen klachten hebben.

Het is de bedoeling dat de app op 1 september voor iedereen beschikbaar is. Door middel van de app kunnen mensen die besmet blijken samen met hun GGD een waarschuwing versturen naar mensen die bij hen in de buurt zijn geweest.

