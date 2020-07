Corona-app vanaf september beschikbaar: zo werkt het

Het nieuws dat de zogenaamde CoronaMelder-app er gaat komen, werd donderdag door de overheid bekendgemaakt. Het ministerie van Volksgezondheid publiceerde een tijdlijn met daarin de stappen die genomen zijn en wat het verdere plan is. De CoronaMelder-app moet vanaf 17 augustus in de appstores staan.

Zo werkt de CoronaMelder

Vanaf dat moment worden er praktijktesten gedaan in GGD-regio Twente en GGD-regio Rotterdam Rijnmond. Buiten deze gebieden kun je de volledig werkende app al wel downloaden, maar wordt deze nog niet ondersteund. Het voornemen is om per 1 september de CoronaMelder landelijk te introduceren. Of je hier mee aan de slag gaat is aan jezelf. Het ministerie benadrukt dat gebruik van de app vrijwillig is. Je mag dus niet ergens geweigerd worden als je de app niet hebt.

Wat deze corona-app doet is bluetoothsignalen uitwisselen tussen smartphones waarop de CoronaMelder geïnstalleerd is. Op deze manier worden op anonieme wijze gegevens verzameld waarmee een logboek wordt gemaakt. Hierin staan de smartphones die bij jou in de buurt zijn geweest. Een smartphone wordt pas in het logboek opgenomen wanneer je minimaal tien minuten in verbinding bent geweest.

Privacy en misbruik

Wanneer een gebruiker van de CoronaMelder besmet blijkt met het coronavirus, dan geeft hij/zij dit aan in de app. Vervolgens krijgt iedereen bij wie de smartphone van deze persoon in het logboek staat een melding dat ze in de buurt zijn geweest bij een mogelijke corona patiënt.

Om misbruik te voorkomen kun je deze melding niet zelf versturen. Alleen samen met de GGD kun je een waarschuwing laten versturen naar de smartphones bij wie je in de buurt bent geweest. Om de privacy te waarborgen kunnen zowel de CoronaMelder-gebruikers zelf, als de mensen van de GGD niet zien wie er gewaarschuwd worden.

De corona-app nu al proberen

Om kosten te besparen heeft Nederland er voor gekozen om de ontwikkeling op een open platform te bouwen. Op deze manier kunnen niet alleen de overheid, maar ook externe expert bijdragen aan het project. Een ander voordeel voor ons is dat de corona-app hierdoor al op Github te vinden is. Met behulp van Xcode kun je de CoronMelder nu al op je iPhone zetten. De afbeeldingen die je in dit artikel ziet komen uit deze versie.

Dit artikel is geschreven door Thomas Aalderink van Onemorething.nl.