Nederland erg verdeeld over corona-app die overheid wil maken

Nederland is erg verdeeld over de corona-app die de overheid wil laten maken. Sommigen zouden de app het liefst direct installeren, terwijl anderen het juist kwalijk vinden dat zo’n app er komt.

Ook is er een zwevende groep die meer informatie wil over de voorwaarden en eigenschappen van de app. Die groep twijfelaars is mogelijk doorslaggevend voor het streven van het kabinet om de gewenste dekkingsgraad van 60 procent te halen, stellen onderzoekers van de TU Delft, Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit Amsterdam. Corona-app moet GGD helpen De app moet de GGD’en helpen uitzoeken met wie coronapatiënten in contact zijn geweest. Die mensen zijn misschien besmet geraakt en kunnen daarover via de app worden gewaarschuwd. Dat moet helpen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Verschillende varianten Aan een willekeurig getrokken steekproef van 926 Nederlanders werden verschillende varianten van de app voorgelegd. Deelnemers werd vervolgens gevraagd welke app zij liever zouden installeren, en of zij de app waar hun voorkeur naar uitging ook daadwerkelijk zouden installeren. „De onderzoekers doen al jarenlang onderzoek naar voorkeuren van Nederlanders over overheidsbeleid in verschillende domeinen, maar zulke grote tegenstellingen hebben zij niet eerder gezien”, stellen de universiteiten. Frankrijk downloadt app massaal

De Franse overheid heeft op dinsdag 2 juni al een eigen coronaviruswaarschuwingsapp, genaamd StopCovid, geactiveerd. Binnen vier dagen hadden ruim een miljoen Fransen de app op hun smartphone geplaatst, zo meldde de Franse minister voor digitale zaken Cédric O afgelopen zaterdag via zijn Twitter-kanaal.

De Franse regering stelt dat de speciale corona-app alleen kan werken, als de applicatie door minimaal enkele miljoenen inwoners van Frankrijk daadwerkelijk wordt gebruikt. StopCovid gebruikt Bluetooth, zodat smartphones die op korte afstand van elkaar zijn een verbinding met elkaar kunnen maken. Als iemand meer dan een kwartier in de buurt is geweest van een met corona positief getest persoon, krijgt hij of zij een waarschuwing.

Coronadashboard

In Nederland hebben we nu nog geen corona-app, maar inmiddels wel een proefversie van het veelbesproken coronadashboard van de overheid. Dat is 5 juni jl. online gegaan. Op dit speciale dashboard, dat overigens nog wel in ontwikkeling is, is onder meer het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames van de afgelopen dagen te zien. Ook het aantal opnames op de intensive cares en het aantal positief geteste mensen per 100.000 Nederlanders wordt weergegeven. Tevens kun je bekijken hoe het virus zich ontwikkelt in je eigen regio.

