Twitter: ‘Hackers hebben onze medewerkers gemanipuleerd’

De hackers die Twitteraccounts van prominenten hebben gekaapt, zijn daar volgens Twitter in geslaagd door „een klein aantal medewerkers” te manipuleren.

Met gegevens die nietsvermoedende werknemers van het bedrijf aanleverden, konden de daders doordringen tot interne systemen, aldus Twitter in een update over de hack.

Geert Wilders

In totaal hebben de cyberaanvallers 45 accounts overgenomen, waaronder die van de Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden en zakenmensen als Bill Gates en Elon Musk. Ook het account van Geert Wilders werd door iemand overgenomen. Maar inmiddels kan hij weer twitteren.

Op diverse accounts van beroemde mensen verschenen berichten met de oproep om bitcoins over te maken naar een virtuele rekening. Wie dat zou doen, werd een beloning in het vooruitzicht gesteld. Volgens de website blockchain.com, die betalingen monitort, is daadwerkelijk meer dan 100.000 dollar in bitcoins overgeboekt naar accounts die in de berichten werden genoemd.

Gebruikersnamen verkopen

Verder vermoedt Twitter dat de hackers ook hebben geprobeerd enkele gebruikersnamen te verkopen. Of dat is gelukt, is niet duidelijk. Twitter zegt dat het eigen onderzoek naar de hack nog loopt. Daarom wil het bedrijf niet al te veel details kwijt over de werkwijze van de daders.

Uit voorzorg had het bedrijf tal van accounts vergrendeld waarvan het wachtwoord recentelijk was gewijzigd. De meeste van die accounts zijn inmiddels weer beschikbaar voor hun gebruikers, zegt Twitter. De bedrijfsleiding benadrukt het incident zeer te betreuren. „We schamen ons, zijn teleurgesteld en bovenal spijt het ons. We weten dat we eraan moeten werken om uw vertrouwen terug te winnen en zullen alle steun verlenen aan de opsporing en berechting van de daders.”

