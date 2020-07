Man totaal in de war als hij probeert te tanken met zijn Tesla Model 3

Een nieuwe auto is altijd even wennen. Zo ook voor een Amerikaanse man die waarschijnlijk net voor het eerst een elektrische auto – een Tesla Model 3 – had aangeschaft en daarmee probeert te tanken.

Las Vegas

De man werd gefilmd in Las Vegas terwijl hij per ongeluk benzine in zijn elektrische Tesla tankte. Waarschijnlijk was hij zich even niet bewust van het feit dat zijn Model 3 echt alleen op elektriciteit rijdt. Het hele voorval werd gefilmd door de man achter hem in de rij bij het benzinestation.

Gewoon wat dingen weggooien?

In het filmpje hoor je dat de automobilist die het voorval filmt zegt: ,,Deze gast staat met een Tesla bij een benzinestation?!”, zegt de man in de auto, waarop hij vervolgt: „Misschien gooit hij gewoon wat dingetjes weg.”

Als blijkt dat de man meer van plan is dan alleen maar iets weggooien, hoor je: „Nope, hij gooit niet alleen maar iets weg. O gosh…”

Geïrriteerd

Dan lijkt de bestuurder van de Tesla ook nog eens behoorlijk geïrriteerd over het feit dat hij de slurf van de benzinetank niet echt handig in de Tesla kan krijgen. Hij kijkt naar de benzinetank, stapt naar de andere kant van de auto en neemt daar nog eens een kijkje of het daar wellicht wel lukt. Natuurlijk is ook daar geen benzinedop te bekennen, maar de bestuurder realiseert nog steeds niet dat hij iets verkeerd doet.

Gefrustreerd dat er geen goede benzinedop te vinden is, kijkt hij aan de voorkant en doet zelfs even de motorkap open om daar een kijkje te wagen. Natuurlijk vindt hij ook dáár geen benzinedop. Vol onbegrip pakt de man zijn telefoon erbij om daar het antwoord op zijn vraag te vinden: waar zit toch die benzinedop op een Tesla Model 3?!

Gekluns wereldwijd viraal

Het antwoord op die vraag die hij waarschijnlijk intikte op Google liet ein-de-lijk het kwartje vallen. Na een harde ‘F*CK!’ zien we de man in zijn elektrische auto stappen en wegrijden. Helaas zorgt datzelfde internet ervoor dat hij nog lang met zijn gekluns geconfronteerd gaat worden: het filmpje gaat wereldwijd viraal en staat in zijn geheel op onder andere LAD Bible.

