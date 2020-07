Vier jaar cel voor agent die dakloze man aan toilet laat likken

Een politieman in Hawaï is veroordeeld tot vier jaar cel nadat hij een dakloze man dwong een openbaar toilet af te likken.

De agent kreeg vier jaar cel, omdat hij twee jaar geleden een dakloze man verplichtte een toilet te likken. Dat schrijft ABC News. De dakloze kon zichzelf niet verdedigen, oordeelde de rechtbank. „U heeft zijn enige bezit van hem afgenomen: zijn waardigheid”, zei de rechter Leslie Kobayash.

Hoofd in toilet

Toen de agent in 2018 met een collega uitrukte voor een melding, trof het duo de dakloze man aan in een openbaar toilet van de hoofdstad Honolulu. Op een bepaald moment dreigde de politieman het hoofd van de dakloze persoon in het toilet te stoppen als hij het niet aflikte. De agent stond hierbij op zijn been om hem geknield te houden, waarop de man het toilet likte.

Aan zijn collega vroeg de agent om de sms’en over het voorval te wissen, zodat hij het lang kon ontkennen en weglachen. Uiteindelijk heeft hij bekend.

Tevreden met de uitspraak

De advocaat van de man is tevreden met de uitspraak. „Ik had verwacht dat het een lage straf zou worden, maar we zijn blij en verrast dat de rechtbank een passende straf uitspreekt.”

De agent heeft zijn excuses aangeboden aan zijn slachtoffer en zijn familie. „Twee jaar geleden heb ik een beslissing genomen waar ik niet trots op ben”, zei hij. Beide agenten zijn ontslagen en de collega moet volgende week voor de rechter verschijnen voor het zien en verzwijgen van het incident.

