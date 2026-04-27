Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Striptekenaar Dick Matena (83) overleden

Striptekenaar Dick Matena is zondag op 83-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Amsterdam. Dat laat Rob van Bavel, hoofdredacteur van tijdschrift Eppo en uitgever van Uitgeverij L, waarvoor Matena tekende, maandag weten aan het ANP.

Matena begon als 17-jarige bij de studio van Marten Toonder, waar hij verantwoordelijk was voor Tom Poes. Matena maakte ook stripversies van romans als Kort Amerikaans en Turks Fruit van Jan Wolkers, Kees de Jongen van Theo Thijssen en De Avonden van Gerard Reve. Ook tekende hij kinderboeken als Pietje Bell, Dik Trom en Kruimeltje.

Volgens Van Bavel was Matena „grondlegger van de moderne strip voor volwassenen. Dat zit in de onderwerpen, de strips hadden meer geweld en meer seks, het waren ingewikkelde verhalen met meer lagen. Het zat ook in de vorm van de lijnen, die mensen triggerde om het te willen lezen. Je moet leven in een plaatje brengen, dat is de kracht van een stripmaker, en dat deed hij als geen ander.”

Werkwijze

Matena woonde in Amsterdam, maar had ook een appartement in het Vlaamse Turnhout. „Daar kon hij wekenlang ongestoord werken, van 08.00 uur tot 22.00 uur. Hij had een stapel van 500 pagina’s voor zich, hij begon op pagina 1, met alleen de layout en de vorm van de plaatjes. Zo werkte hij de hele stapel door. Daar was hij maanden mee bezig”, herinnert Van Bavel zich. „Toen hij klaar was met pagina 500, begon hij opnieuw met pagina 1. Dan schreef hij de tekst erin en ging hij opnieuw door de stapel. Daarna begon hij de figuren te tekenen, daarna de achtergronden. Dat werd de verstripping van Kees de Jongen, een van zijn lievelingsboeken.”

Uitgeverij L brengt in juni een bundel met al het werk van Matena uit. De tekenaar had daar in de afgelopen maanden nog aan gewerkt.

Matena kreeg in 1986 de Stripschapprijs, een Nederlandse oeuvreprijs voor stripmakers.

ANP

Reacties