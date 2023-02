Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Scheidingsexpert Roos Boer: ‘Baby’s die hun vader niet dagelijks zien, hechten niet goed’

Er wordt vaak gedacht dat jonge kinderen, onder de vier, beter bij hun moeder kunnen blijven na een scheiding. Volgens relatie- en scheidingsexpert Roos Boer is dat een mythe. Ook voor hele jonge kinderen is het belangrijk dat zij hun vader minimaal om de dag zien om veilig te kunnen hechten.

Het aantal kinderen dat opgroeit in een eenoudergezin, stijgt nog steeds. In 2019 woonden volgens het CBS meer dan een half miljoen kinderen in een eenouderhuishouden. Een stijging van 5 procent ten opzichte van twintig jaar geleden. Van deze kinderen staat 89 procent ingeschreven bij hun moeder.

Geen goede hechting

„De gedachte dat kinderen beter bij hun moeder kunnen blijven, komt voort uit een eeuwenoud patroon”, vertelt Roos Boer aan onze collega’s van Famme. Boer is sinds 2016 relatie- en scheidingsexpert en heeft inmiddels meer dan 300 ouders begeleid tijdens hun scheiding. „De vader werkt en moeder zorgt thuis voor de kinderen. Dit gebeurde zelfs al in primitievere tijden, waarin de mannen op jacht gingen en de vrouwen in het dorp bij de kinderen bleven.”

Sinds mensen in de jaren zeventig gingen scheiden, werd daarom vaak de zorg voor de kinderen bij de moeder gelegd, gaat Boer verder. „Er werden omgangsregelingen getroffen waarbij de vader eens in de twee weken een weekend met de kinderen had. Dit geeft grote problemen op lange termijn, kinderen kunnen zich amper identificeren met hun vader.”

Aanwezigheid vader

Hechten gebeurt niet alleen de eerste twee jaar, maar tot in de pubertijd. Boer, ook bekend van haar eigen opleiding KernAanpak, waar ze professionals opleidt tot scheidings- en relatiecoach, vervolgt: „Natuurlijk is iedere situatie uniek. Maar als we uitgaan van een situatie dat het zowel bij moeder als bij vader veilig is, is eens in de twaalf dagen je vader zien, veel te weinig.”

„Je kunt namelijk alleen hechten als je er bent. In die zin had ‘niet’ kunnen scheiden een voordeel, namelijk dat vaders altijd in het leven van kinderen bleven. Ook al waren ze overdag aan het werk, in de avond waren ze dagelijks aanwezig.”

Ook bij kinderen tot 1 jaar is het belangrijk dat vader dagelijks aanwezig is. „Dit vergt een grote inspanning van de ouders”, ziet Boer. „Je gaat namelijk niet steeds heen en weer slepen met een baby, dus de vader zal op een andere manier met de baby moeten hechten. Vaders kunnen bijvoorbeeld langskomen om een kind eten te geven en op bed te leggen, terwijl moeder even een boodschap doet of naar een vriendin gaat.”

Blijven slapen

Het is belangrijk dat kinderen ook de geur van en het lichamelijk contact met hun vader vertrouwd vinden en dat een vader weet wat elk huiltje betekent. „Na een jaar kun je gaan opbouwen zodat een kind ook bij papa gaat slapen. Eerst het middagslaapje en later ook een hele nacht. Hoe moeilijk dit ook is voor de moeder, het is van groot belang hier zo snel mogelijk mee te beginnen. Blijft het overnachten de eerste jaren uit, dan zie je vaak dat het, ondanks goede intenties, niet meer opgebouwd wordt.”

De mate van hechting neem je mee

„Als een kind goed gehecht is aan beide ouders, weet hij dat hij in moeilijke tijden altijd terug kan vallen op deze veilige basis. Dat kan alleen als je een innige band hebt. Je legt immers ook niet je hele hebben en houwen neer bij zomaar een buurman. Hechting met beide ouders is nodig, want vaders hebben meestal een andere kijk ergens op en het kind zal andere onderwerpen bespreken met zijn vader dan met zijn moeder.”

In Boers’ praktijk komen veel ouders die zelf niet aan beide ouders gehecht zijn. „Die gingen in het weekend ‘logeren’ bij hun vader en voelden zich daar niet echt thuis. Als je dan ook nog sport en speeldates hebt in dat weekend, zie je je vader bijna niet. Het moeizaam hechten aan iemand neem je mee in latere relaties.”

Co-ouderschap

„Gelukkig wordt er tegenwoordig steeds vaker co-ouderschap afgesproken, waarbij de fysieke en financiële zorg door beide ouders wordt gedeeld. Dit geeft kinderen de mogelijkheid om aan beide ouders goed te hechten en tegelijkertijd krijgen beide ouders tijd en ruimte om naast het ouderschap een eigen leven op te bouwen.”