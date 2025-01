Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geloof het of niet: na regen komt zonneschijn, we krijgen echt mooi weer

Het gezegde ‘na regen komt zonneschijn’ wordt weer eens waarheid. Al zullen we het na de afgelopen tijd amper kunnen geloven, Metro – maar vooral de weersvoorspellers natuurlijk – heeft goed nieuws: mooi weer komt eraan!

Met name in Ierland zullen ze het vandaag nog niet echt kunnen bevatten. Over het eiland en ook over het Verenigd Koninkrijk raast een bijzonder zware storm, Éowyn geheten (naar een personage uit The Lord of the Rings). Nederland pakt hier een staartje van mee, maar zo bar en boos als in Ierland en de Britse landen wordt het niet.

Geduld, eerst nog regen

We moeten voor mooi weer nog wel héél even ons geduld houden. Het weekend begint namelijk bewolkt en kletsnat als er – alweer – regen over het land trekt. Tijdens intensieve regenval is het voor het gevoel slechts 3 of 4 graden en waterkoud. In de loop van de middag trekt de regen via het oosten het land uit en wordt het vanuit het westen droger. In de loop van zaterdagmiddag wordt het geleidelijk droger. De maxima komen uit tussen 4 en 8 graden. In het westen en noordwesten kan men mogelijk zelfs nog even de zon zien voordat de zon ondergaat. Verder in het binnenland wordt het volgens weerdienst Weeronline toch weer lastig wat betreft zonneschijn.

Zondag wordt verreweg de beste dag van het weekend. Na alle regen begint de zondag droog en ronduit zonnig. Pas in de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe, maar het blijft droog. De temperatuur stijgt naar 6 of 7 graden.

Na de regen prima buitenweer

Tijdens de tweede dag van het weekend is het overal droog en daarbij schijnt de zon flink. In de avond wordt de bewolking dikker en in de nacht naar maandag neemt vanuit het zuidwesten de kans op regen toe.

Eigenlijk moet je nu niet verder lezen, maar de maandag begint vervolgens weer nat en onstuimig. Er staat een zeer stevige wind uit het zuidwesten en in de kustgebieden is kans op zware windstoten tot circa 80 km/uur. Daarbij is het buiten ondanks de regen wel zeer zacht, met maxima die in het zuiden uitkomen tot in de dubbele cijfers. Ook dinsdag verloopt zacht met opnieuw veel wind. Vanaf woensdag neemt de wisselvalligheid af en levert de temperatuur weer wat in.

