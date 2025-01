Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit kleine teken verklapt of je relatie goed zit

Liefde zit in de kleine dingen. Eerder schreef Metro al over waar veelvoorkomende relatieproblemen vandaan komen, maar hoe weet je dat je relatie goed zit? Volgens een nieuw onderzoek, gepubliceerd door de American Psychological Assosiation, kan een subtiel signaal al verraden hoe het met je relatie gesteld is. De manier waarop jij en je partner lachen zegt namelijk meer dan je denkt.

Dat een gezonde relatie positieve effecten heeft op zowel je mentale als fysieke gezondheid, is al langer bekend. Maar dit onderzoek laat zien dat niet alleen diepe gesprekken en affectie belangrijk zijn: ook subtiele, automatische signalen, zoals synchroon lachen, spelen een rol in hoe gelukkig een stel met elkaar is.

Het onderzoek

De onderzoekers bestudeerden 61 samenwonende koppels, verdeeld in twee groepen: gelukkige stellen en stellen die professionele hulp zochten voor relatieproblemen. De deelnemers voerden gesprekken over zowel positieve als negatieve onderwerpen, terwijl hun gezichtsuitdrukkingen werden geanalyseerd met software. De conclusie? Stellen die gelukkig waren met elkaar, lachten vaker tegelijk, en de tijd tussen een lach van de een en de reactie van de ander was veel korter dan bij de koppels met relatieproblemen.

Bij koppels met een sterke band duurde het gemiddeld 0,62 seconde voordat de partner een glimlach beantwoordde. Stellen die minder tevreden waren met hun relatie deden hier gemiddeld 1,07 seconde over. Het klinkt als een klein verschil, maar de onderzoekers stellen dat deze fracties van een seconde veel zeggen over emotionele afstemming.

Wat betekent dit voor jouw relatie?

Het goede nieuws: een gebrek aan glimlach-synchronie betekent niet per se dat je relatie ten dode is opgeschreven. Maar het kan wel een signaal zijn dat de emotionele verbinding minder sterk is. Stellen die vaak samen lachen en elkaars glimlach moeiteloos beantwoorden, ervaren over het algemeen meer tevredenheid in hun relatie.

Dus, de volgende keer dat jij en je partner samen lachen, let eens op: gebeurt het spontaan en tegelijk? Dan zit het waarschijnlijk wel goed met jullie relatie. En als dat niet zo is? Dan is het misschien tijd om bewust wat meer plezier in jullie relatie te brengen. Want samen lachen is niet alleen heel gezellig, het is ook een teken dat jullie nog echt op dezelfde golflengte zitten.

