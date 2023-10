Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze twee kenmerken zijn essentieel voor een stabiele relatie, volgens psycholoog

Een stabiele en gezonde relatie komt niet zomaar aanwaaien. Want zoals waarschijnlijk ook jij weet, gaat liefde niet altijd over rozen. Maar klinisch psycholoog Daniel S. Lobel is ervan overtuigd dat twee specifieke kenmerken essentieel zijn voor een stabiele relatie.

Als jouw relatie lekker loopt, heeft dat effect op je gemoedstoestand en houding naar anderen toe. Tegelijkertijd weten we allemaal dat hommeles of problemen thuis een hoop stress met zich meebrengt. Psycholoog Lobel biedt twee handvatten voor de weg naar een stabiele relatie. Kende je overigens al de term ‘bambiseks’ voor intimiteit in een lange relatie? Goedele Liekens gaf daarover eerder uitleg.

Psycholoog over eigenschappen van gezonde relatie

Relatiedeskundige Lobel schrijft voor het Amerikaanse Psychology Today dat twee zaken onmisbaar zijn voor een stabiele relatie. Welke dat zijn? Controle over woede, oftewel ‘anger management’, en toewijding blijken de magische formule.

Even iets meer context over deze twee eigenschappen voor een goede relatie: volgens de psycholoog is de graadmeter voor een instabiele relatie, dat deze vaak geassocieerd wordt met de laatste interactie. Oftewel een laatste ruzie, woordenwisseling of frustratiemoment bepaalt de huidige status van de relatie en het algehele beeld. En dat is dus niet te bedoeling, volgens Lobel.

Toewijding

Daartegenover bepalen bij een stabiele relatie juist gedragspatronen en eerdere ervaringen de relatiestatus, in plaats van enkele gebeurtenissen. Naast toewijding zijn daarin loyaliteit, voorspelbaarheid en vergevingsgezindheid belangrijk, legt Lobel uit. Hoe je die toewijding kunt herkennen? Volgens de psycholoog zijn in een stabiele relatie beide personen toegewijd om conflicten en problemen op te lossen. En daarin bedreigt of beschadigt de oplossing de relatie niet. Bij een instabiele relatie zijn er constant directe of indirecte bedreigingen die het einde kunnen betekenen voor het koppel.

Woordenwisseling instabiele relatie

Is het nog niet helemaal helder? Lobel symboliseert een woordenwisseling uit een instabiele relatie met een simpel voorbeeld:

Ernie: We hebben boodschappen nodig, laten we naar de Albert Heijn gaan

Ellen: Ik haat de AH, laten we naar de Aldi gaan

Ernie: Dat is twee keer zo ver rijden

Ellen: Maar wel een goedkopere supermarkt

Ernie: Ik haat het als je ruzie maakt over domme dingen

Ellen: Ik haat het wanneer je de baas speelt

Ernie: Waarom ga je niet gewoon zelf boodschappen doen?

Ellen: Waarom woon je niet gewoon op jezelf?

Met het bovenstaande probeert de psycholoog aan te geven dat het onstabiele en onzekere karakter van hun relatie ervoor zorgt dat een simpele woordenwisseling tot een einde van de relatie leidt. Daarna geeft Lobel nog een voorbeeld, met een andere vorm van discussiëren.

Woordenwisseling stabiele relatie

Ernie: We hebben boodschappen nodig, laten we naar de Albert Heijn gaan

Ellen: Ik haat de AH, laten we naar de Aldi gaan

Ernie: Dat is twee keer zo ver rijden

Ellen: Maar wel een goedkopere supermarkt

Ernie: Ik zit vandaag wat krap in de tijd. Dus ik vind het prettiger om naar de AH te gaan. Morgen wil ik best met je mee naar de Aldi.

Ellen: Dat is goed, heb je nu tijd om te wandelen?

Ernie: Graag!

In het tweede voorbeeld legt de psycholoog uit dat de focus op de oplossing ligt, in plaats van het geven van kritiek op een ander.

Beheersing van woede, oftewel ‘anger management’

Woede heeft relatie-technisch volgens de psycholoog niet een al te gunstig effect. „Mensen trekken zich instinctief terug of vallen aan wanneer ze worden geconfronteerd met woede”, stelt hij. De emotie woede duwt of stoot de partners van elkaar af, aldus Lobel. In tegenstelling tot verdriet, schaamte, schuldgevoel of angst. Dit zijn emoties die mensen dichterbij elkaar brengen. In een gezonde relatie uit men deze emoties dan ook.

Woede wordt gedreven door onderliggende pijn. We worden boos omdat iemand ons pijn heeft gedaan, ons pijn doet of we verwachten dat een persoon ons pijn gaat doen. Volgens Lobel drukt men in een gezonde en stabiele relatie die pijn uit, voordat het resulteert in woede. Binnen een stabiele verstandhouding geeft iemand om jouw pijn en zal een partner proberen te stoppen met jou pijn te doen.

Emotie uitspreken en denken in oplossingen

En daarvoor heeft de psycholoog nog wel een tip. „Gebruik het woord ‘au’ als iets pijnlijk is. Zo trek je de aandacht van jouw partner om een gesprek te starten over die pijn en wat je daar samen aan kunt doen.” Tot slot verwijst Lobel nogmaals naar de eerste woordenwisseling tussen Ernie en Ellen. Waarbij Ernie het woord „haat” gebruikt en daarmee volgens Lobel zijn woede uit. Door het woord „domme” te gebruiken, bagatelliseert hij Ellen’s zorgen. Daarna is het de beurt aan Ellen om terug te slaan met een haat-emotie. Voor de twee het weten, ligt er in de woordenwisseling verlating op de loer.

Kortom, uit naar elkaar wat je voelt voordat de gemoederen oplopen en denk in oplossingen als er een ruzie of discussie dreigt. Daarmee vergroot je volgens Lobel de kans op een stabiele relatie en pluk je daar de rest van je leven de vruchten van.

Reacties