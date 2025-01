Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nederlandse huishoudens sparen meer dan ooit: ruim 600 miljard euro op bankrekeningen

Nederlandse huishoudens hadden eind 2024 een recordbedrag van 600,5 miljard euro op hun betaal- en spaarrekeningen staan, maakte De Nederlandsche Bank (DNB) vandaag bekend. Daarmee steeg het spaargeld van deze huishoudens in 2024 met 24,2 miljard euro, terwijl dit bedrag in 2023 met 14,9 miljard euro steeg. Maar waar komt die spaardrang vandaan?

Opvallend is dat deze groei alleen terug te zien is op spaarrekeningen. Het bedrag op betaalrekeningen daalde juist met 4 miljard euro, waardoor er eind 2024 nog 113,4 miljard euro op onze betaalrekeningen stond. Tegelijkertijd nam het totaalbedrag op spaarrekeningen flink toe: van 458,9 miljard euro naar 487,1 miljard euro.

De hogere rente op spaarrekeningen speelt hierbij waarschijnlijk een rol. Sparen werd in 2024 aantrekkelijker, waardoor mensen hun geld liever op een spaarrekening zetten dan op een betaalrekening laten staan.

Spaarpot steeds vaker vastgezet

Een andere trend is dat Nederlanders steeds vaker kiezen voor deposito’s met een vaste looptijd. Dit zijn spaarvormen waarbij het geld voor een bepaalde periode vaststaat in ruil voor een hogere rente.

In twee jaar tijd groeide het bedrag op deze vaste spaarrekeningen van 10,9 procent naar 15,3 procent van het totale spaargeld. Vooral deposito’s met een looptijd van maximaal één jaar werden populair. In totaal werd er vorig jaar voor 857 miljoen euro aan rente uitgekeerd over deze spaarrekeningen met vaste looptijd.

Waarom sparen Nederlanders zoveel?

De toename in spaargeld heeft waarschijnlijk meerdere oorzaken. De lonen stegen in 2024, waardoor sommige huishoudens meer geld konden wegzetten. Daarnaast zorgde de aanhoudende inflatie ervoor dat mensen voorzichtiger werden met hun uitgaven en liever een buffer opbouwden voor onzekere tijden.

Tijdens de coronajaren spaarden huishoudens nog meer dan in 2024: gemiddeld 38,7 miljard euro per jaar. Dat maakt de stijging in 2024 minder extreem, maar nog steeds fors.

Financieel voorbereid

Deze cijfers laten zien dat Nederlanders bewuster bezig zijn met hun financiën. Sparen neemt toe, schulden worden afgelost en geld wordt slimmer beheerd. Of deze trend zich in 2025 doorzet, zal afhangen van de economische ontwikkelingen, maar één ding is zeker: financiële rust is voor veel Nederlanders belangrijker dan ooit.

