Leren omgaan met veelvoorkomende relatieproblemen: ‘Zelfs de gelukkigste stellen hebben moeite’

Nieuw onderzoek van sociaal psycholoog Giulia Zoppolat toont aan dat zelfs de gelukkigste stellen te maken krijgen met relatie-uitdagingen. Zij onderzocht de twee meest voorkomende relatieproblemen: namelijk gemengde gevoelens over jouw partner en afnemende aandacht. En legt uit hoe je het als koppel het best met deze twee relationele uitdagingen kunt omgaan.

Liefde is mooi en een relatie staat hoog op de geluksladder in het leven. Dat stelt ook sociaal psycholoog Giulia Zoppolat van de Vrije Universiteit. „Wanneer romantische relaties bevredigend zijn, helpen ze ons de uitdagingen van het leven aan te gaan en geven ze betekenis aan ons bestaan.”

Sociaal psycholoog doet onderzoek naar relaties

Maar even een realitycheck: relaties zijn niet alleen maar rozenblaadjes, hartjes, stomende nachten en euforische momenten. Nee, zelfs de gelukkigste stellen hebben moeite om een relatie goed te houden, concludeert Zoppolat. Eerder schreef Metro over deze 10 tips van een therapeut om uit de relatie-sleur te komen.

Voor haar onderzoek liet Zoppolat deelnemers dagelijks dagboeken bijhouden en enquêtes invullen over hun ervaringen, emoties en interacties met hun partner. Ook gingen deelnemers in een laboratorium met hun partner in gesprek over een relatieprobleem. Daaruit kon het onderzoeksteam zien dat bepaalde relationele dynamieken zich herhalen (of juist niet) op verschillende tijdschalen en bij verschillende populatie.

Twee veelvoorkomende relatieproblemen

Ze onderzocht twee type relatieperikelen die bij veel stellen voorkomen. Namelijk: ambivalentie en het effect van afnemende aandacht. Met ambivalentie in een relatie bedoelt de sociaal psycholoog het principe dat je zowel positieve als negatieve emoties richting een partner voelt. Met afnemende aandacht bedoelt ze afleiding tijdens interacties. Omdat een partner bijvoorbeeld tijdens een gesprek constant op zijn of haar telefoon zit. „Zelfs in sterke, liefdevolle relaties krijgen stellen te maken met veelvoorkomende uitdagingen die hun geluk kunnen beïnvloeden”, zegt de sociaal psycholoog.

Ambivalentie en afnemende aandacht dus, maar waarom juist die thema’s? Tegen Scientias legt de onderzoeker uit dat dit twee belangrijke aspecten zijn bij koppels, maar nog vaak ontbraken in relatieonderzoek. Volgens Zoppolat wordt ambivalentie vaak niet erkend in een relatie en veel belangrijke processen in relaties vereisen aandacht. „Maar mensen vinden het vaak moeilijk om volledig aanwezig te zijn in partnerinteracties.”

Ambivalentie heel normaal, aandacht lastiger probleem

Onder ambivalentie valt het feit dat je niet álles leuk vindt aan je partner. Maar volgens Zoppolat is dat niet erg, het houdt ons namelijk scherp om aandacht te besteden aan onze relatie. „Ambivalentie kan mensen helpen hen de motivatie te geven om ofwel een relatie te verbeteren die de moeite waard is om te onderhouden en te laten groeien, ofwel een relatie te verbreken die niet langer voedend is voor het koppel.”

Het punt over aandacht kan een veel lastiger onderdeel zijn. „Wat wij afgeleide aandacht noemen, kan de kwaliteit van de relatie schaden en stellen zijn hier vooral kwetsbaar voor in periodes van stress”, legt Zoppolat uit. En dat terwijl stellen die meer aanwezig en gefocust zijn tijdens interacties, minder misverstanden ervaren bij bij het interpreteren van elkaars emoties, vooral tijdens conflicten.

Hoe als koppel om te gaan met deze twee relatieproblemen?

De sociaal psycholoog legt uit hoe je het als koppel het best met deze twee relationele uitdagingen kunt omgaan. „Acceptatie van ambivalentie, oftewel begrijpen dat gemengelde gevoelens richting je partner heel normaal en situatiegebonden zijn, kan stellen helpen conflicten aan te gaan met minder angst. Daarnaast kan bewust aandachtig zijn, dus geen telefoons of laptops, verbindingen versterken en misverstanden verminderen, vooral in stressvolle tijden.”

„Heel geruststellend en nuttig is om te weten dat ambivalentie – gemengde en tegenstrijdige gevoelens – ten opzichte van een partner een normale en veel voorkomende ervaring is waarmee de meeste mensen in hun relatie te maken krijgen, ondanks dat het over het algemeen een stressvolle ervaring is”, vertelt Zoppolat.

Maar ambivalentie laat zien dat mensen gemotiveerd zijn om er iets aan te doen. „Of dat nu meer gericht is op het herstellen van positievere gevoelens in de relatie of op het beëindigen van de relatie, is aan elk individu om te beslissen.”

