Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ook HEMA verkoopt nu sekssspeeltjes: ‘Is iets heel normaals’

Bij de HEMA kun je tegenwoordig meer halen dan een tompouce, rookworst en je Jip en Janneke-spulletjes. Vanaf vandaag liggen er ook seksspeeltjes in de schappen van het warenhuis. De nieuwe lijn heeft de naam ‘Intimate’ en werd door EasyToys speciaal voor HEMA ontworpen.

HEMA laat weten seksueel plezier heel normaal te vinden. Daarom past het ook goed bij de winkel om deze speeltjes nu te gaan verkopen, is de mening.

Open en bloot

Om je meteen maar gerust te stellen: nee, er zijn geen condooms met rookworstsmaak. Klanten vinden onder meer vibrators en erotische geschenksets in de winkels. Ze hebben verder niks te maken met HEMA zelf, aldus het warenhuis in een persbericht.

Ook wordt de nieuwe lijn niet verborgen in de winkelschappen, maar zijn de producten gemakkelijk te vinden in het Mooi-en-Gezond-schap. De rabbitvibrators, bulletvibrators, vibrerende eitjes, giftsets, condooms, flesjes glijmiddel en massageolie zijn daarnaast ook verkrijgbaar via de site. Speciaal voor de mensen die het nog wat ongemakkelijk vinden om het af te rekenen bij de lokale caissière.

HEMA blij met samenwerking EasyToys

Eric Idema, CEO van EasyToys-moederbedrijf EQOM Group, zegt het volgende over de samenwerking: „Onze missie is ervoor te zorgen dat sexual wellness-producten normaal worden gevonden en om mensen te helpen een prettig seksleven te hebben. Als íets bewijst dat sekstoys inmiddels een maatschappelijk geaccepteerd fenomeen zijn, dan is het wel dat ze nu in de schappen van de HEMA liggen.”

Ook Tamara van Geest, unitmanager bij HEMA, is enthousiast: „Seksueel plezier is onderdeel van je mooi en gezond voelen. Het is iets dat wij bij HEMA zien als iets heel gewoons. Daarom past het ook goed bij ons om deze intieme speeltjes nu op een toegankelijke manier te verkopen.”

De HEMA is overigens niet de enige die seksspeeltjes aanbied. Zo is de populaire Satisfyer Pro 2 te koop bij de Kruidvat (dat laatst in opspraak raakte vanwege een pikante reclame) en kan je vibrators in de vorm van bijvoorbeeld aubergines en mais halen bij Holland en Barrett.