Ophef om HEMA-magazine met tekst ‘van speen tot seksspeeltje’: ‘Zieke combinatie’

HEMA haalt zijn babymagazine uit de schappen, nadat ophef is ontstaan over de tekst op de voorpagina. Op het blad staat ‘alles voor jou en je baby’, met daaronder ‘van speen tot seksspeeltje’. Daarop regende het op sociale media verontwaardigde reacties van mensen die de tekst ongepast vinden. HEMA spreekt van een ‘onhandige formulering’.

Het is zeker niet de eerste keer dat een HEMA-folder voor consternatie zorgt.

Twee kampen op X

„Is dit nu normaal? Dit gaat toch te ver?”, klinkt er. „Ze zijn bij de HEMA echt helemaal van de pot gepleurd. Doodziek die nieuwe reclames van de HEMA. Maar deze spant toch echt de kroon. Hoe kom je tot zo’n zieke combinatie op je folder?”, zegt een ander.

Ook Raisa Blommestijn, die onlangs vertrok bij Ongehoord Nederland omdat ze naar eigen zeggen een X-verbod kreeg, laat van zich horen. „Seksspeeltjes tussen de babyspullen. Wat voor zieke agenda probeert HEMA

hier te promoten? Ronduit walgelijk.”

Het andere kamp vindt het allemaal maar overtrokken gedoe. „Wil iedereen die mij volgt en de HEMA gaat boycotten mij alsjeblieft niet meer volgen? Ik hou niet van mensen met een zieke geest die seksspeeltjes aan baby’s koppelen bij het zien van een reclameblaadje. Bedankt alvast”, schrijft iemand.



Dat gejank om die #HEMA folder 😅😅😅 Het zijn de mensen met pedofiele gedachten die hier aanstoot aan nemen en zo'n folder op hun eigen manier interpreteren Een normaal mens (zonder pedofiele gedachten dus) leest gewoon dat de #hema meerdere spullen verkoopt #wappies — Vossie🍀 (@Vosskke) February 12, 2024

Reactie HEMA

Een woordvoerster van HEMA legt uit dat het nooit de bedoeling was om een directe link te leggen tussen baby’s en seksspeeltjes. „HEMA heeft een babymagazine uitgebracht met als thema ‘Alles voor jou en je baby’. Dat zijn voor baby’s bijvoorbeeld de fopspenen en meegroeirompers. En voor ouders alles wat hoort bij persoonlijke verzorging, zoals de gezichtsmaskers én de seksspeeltjes. Op de cover wordt hier ook naar verwezen.” Het bedrijf wilde ouders naar eigen zeggen juist een steuntje in de rug geven door ze eraan te helpen herinneren ook aan zichzelf te denken.

„Door een onhandige formulering hebben we hier de plank volledig misgeslagen”, zegt HEMA. Daarom is het blad uit de winkels gehaald en is de voorpagina op de website van HEMA ook niet meer te zien. Het magazine is wel al bij mensen thuis beland, zegt een woordvoerster. „We bieden onze oprechte excuses aan.”

