Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Griepepedemie en reizen met het ov: zo verspreid de griep zich én zo kun je jezelf het beste beschermen

Iedereen lijkt ziek te zijn geweest, te zijn of te worden. Heel gek is dat ook niet: sinds deze week bevindt Nederland zich officieel in een griepepedemie. Heb je de griep nog niet gehad, dan wil je het waarschijnlijk gráág vermijden. Maar hoe goed is dat te doen als je (dagelijks) met het openbaar vervoer moet reizen?

„Als je een trein binnenstapt, en er komt je onmiddellijk een benauwde walm tegemoet, is dat geen goed teken”, waarschuwt viroloog Steven Van Gucht in gesprek met het AD.

Reisduur, afstand en ventilatie

Op werk zieke collega’s vermijden, goed je handen wassen, extra vitamines eten… Je kunt nog zo je best doen, maar soms zijn publieke ruimtes met wellicht verkouden of zieke mensen niet te vermijden. Een van die plekken kan het openbaar vervoer zijn. Maar hoe makkelijk vliegen de bacteriën en bacillen daar nu echt in rond?

Volgens Van Gucht hangt dat af van drie factoren: „Ten eerste is er de reisduur. Hoe langer je in de buurt van iemand bent, hoe groter de kans dat je besmet kan raken. Een busrit van tien minuten is in dat opzicht minder risicovol dan een treinrit van een uur.” Daarnaast spelen ook afstand en ventilatie een rol. „Als je een trein binnenstapt, en er komt je onmiddellijk een benauwde walm tegemoet, is dat geen goed teken. De ruimte is dan gevuld met uitgeademde lucht, die veel CO2 en weinig zuurstof bevat. Virussen kunnen dan veel makkelijker circuleren.”

Waar kun je het beste zitten?

Maar soms heb je geen keuze. Al is de trein benauwd, te laat komen op die ene belangrijke afspraak of op je werk is niet echt een keuze. Dus waar kun je dan het beste gaan zitten? Volgens Van Gucht is dat nog een ingewikkelde kwestie, en is er eigenlijk geen perfecte plek om virussen te vermijden.

„Er zit veel minder virus in de druppeltjes, maar als je lang genoeg in de buurt van een ziek iemand bent, kan je nog wel besmet raken. Dat is zeker het geval als de luchtstroom in een trein de virusdeeltjes in jouw richting blaast.”

Dit kun je doen de griep te voorkomen

Of je nu zelf ziek bent, of niet zit te wachten op griep: er zijn gelukkig een hoop dingen die je kunt doen om besmetting te voorkomen. Het RIVM geeft aan om regelmatig je handen te wassen met water en zeep, vooral na hoesten, niezen of het aanraken van oppervlakken zoals deurklinken en trapleuningen.

Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog in plaats van in je hand, om te voorkomen dat je het virus verspreidt. Vermijd nauw contact met mensen die ziek zijn en blijf zelf thuis als je je niet goed voelt zodat je anderen niet besmet. Ondersteun je daarbij je immuunsysteem door goed te slapen, gezond te eten en voldoende te bewegen? Dan maak je het virussen flink lastig om jouw winterpret te verpesten.

Vorige Volgende

Reacties