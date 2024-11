Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze twee dingen spelen een belangrijke rol bij aantrekkelijkheid, blijkt uit onderzoek

Knap, mooi of aantrekkelijk zijn is natuurlijk subjectief. Maar we zien zelf, vaak door onze onzekerheden, niet altijd per se wat ons aantrekkelijk maakt. Maar volgens deze psycholoog zijn er twee factoren, los van jouw uiterlijk, die invloed hebben op jouw aantrekkelijkheid voor anderen.

Psycholoog Mark Travers, die eerder ook uitlegde welke type nachtmerries het meest voorkomen en ons leerde wat vier veel voorkomende voorspellers van een scheiding zijn, legt aan Psychology Today uit dat veel van ons zich niet realiseren hoe aantrekkelijk ze zijn.

Psycholoog: ‘We zien niet altijd hoe aantrekkelijk we zijn’

Heb je ooit iemand naar je zien staren en je afgevraagd: ‘Waar kijk je naar?’ Of wellicht ben je verrast als iemand je complimenteert op je uiterlijk. Travers legt uit dat we ons nog te vaak concentreren op onze ‘minpunten’ en onzekerheden, waardoor we vergeten dat we aantrekkelijker zijn dan we zelf denken.

De psycholoog haalt een onderzoek aan dat suggereert dat aantrekkingskracht een multisensorische ervaring is. Hoewel visuele aantrekkingskracht (wat je ziet) een zeer belangrijke factor is, gebruiken we ook andere zintuigen om iemand als aantrekkelijk te bestempelen.

Twee belangrijke factoren voor aantrekkelijkheid, naast uiterlijk

Travers benadrukt twee belangrijke factoren waardoor jij als aantrekkelijk kan worden beschouwd. En nee, dat is dus niet alleen jouw uiterlijk.

1. Stem

Vinden anderen het leuk om naar je luisteren? Of complimenteren ze jouw stem? Dan is dat waarschijnlijk een indicatie dat zij jou aantrekkelijker vinden dan je denkt.

Uit ander onderzoek onder adolescenten blijkt zelfs dat naarmate jongvolwassenen ouder worden en interesse tonen in daten, meisjes de voorkeur gaan geven aan vocale signalen zoals een lagere mannenstem, terwijl jongens hogere vrouwenstemmen aantrekkelijker vinden.

Een stem straalt ook emotionele warmte, empathie en betrouwbaarheid uit, aldus Travers. Toon, toonhoogte en ritme dragen allemaal bij aan de emotionele band die mensen voelen als ze naar je luisteren.

2. Geur

Ook geur speelt een krachtige rol in de manier waarop we contact maken met anderen. Volgens de onderzoekers is ook uit geur een hele hoop informatie te halen.

Overigens toont ook een ander onderzoek aan dat aangenaam ruiken, op natuurlijke wijze of door het gebruik van geuren, ook ons ​​eigen zelfvertrouwen kan vergroten, waardoor we aantrekkelijker worden voor anderen.

‘Aantrekkelijk zijn is complex’

Onderzoekers stellen ook dat het hebben van een aantrekkelijk gezicht en een aantrekkelijke stem of geur de algehele perceptie van aantrekkelijkheid kan verbeteren. Maar zelfs zonder visuele signalen kan een aangename stem of een aantrekkelijke geur toch een positieve en blijvende indruk achterlaten.

Al benadrukt Travers dat aantrekkelijkheid een complex onderwerp is. Hoewel onze verschijning in eerste instantie bepaalt of iemand zich aangetrokken voelt tot ons, worden onze relaties en connecties bepaald door wie we zijn en hoe we anderen behandelen.

Innerlijk

„Het is fijn om te weten dat we van nature misschien aantrekkelijker zijn dan we ons realiseren, maar de echte aantrekkingskracht ligt in het koesteren van wie je van binnen bent”, zegt Travers. „Authenticiteit, vriendelijkheid en emotionele warmte laten de langst blijvende indruk achter.”





















Vorige Volgende

Reacties