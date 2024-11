Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Partijleiders PVV, VVD, NSC en BBB naar Catshuis voor overleg over crisissfeer

De leiders van de coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB komen naar het Catshuis om te praten over de crisissfeer die is ontstaan binnen het kabinet, melden bronnen. De partijleiders schuiven rond 19.00 uur aan, is de verwachting.

In het Catshuis overleggen de bewindslieden van de partijen afzonderlijk over de ontstane crisissituatie nu NSC-staatssecretaris Nora Achahbar haar vertrek heeft aangekondigd uit onvrede over de migratiediscussie. Voor dat beraad in eigen kring is de ministerraad onderbroken. Voor het hek van het Catshuis hebben zich verslaggevers verzameld.

Behalve Achahbar zouden ook andere NSC-bewindslieden aanstoot nemen aan harde uitspraken over mensen met een migratieachtergrond van collega’s van de drie coalitiepartners na het geweld in Amsterdam, melden ingewijden.

ANP

Reacties