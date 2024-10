Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mama gaat op date: ‘Hij had vier kinderen bij drie verschillende vrouwen’

In ‘Mama gaat op date’ vertellen gescheiden moeders over hun onverwachte, ongemakkelijke en zinderende momenten van het daten na een gebroken relatie. Van rekeningen splitten tot hete vonken: deze avonturen bewijzen dat de zoektocht naar liefde leidt tot de meest heerlijke, maar ook merkwaardigste verhalen. Deze week het verhaal van Vanessa (43), die tijdens haar afspraakje stuitte op een – voor haar – onverwachte afknapper.

„Zou je het een afknapper vinden als een man kinderen heeft bij verschillende vrouwen? Ik herinner me de discussie met mijn zus nog als de dag van gisteren. Zij, stellig als altijd, riep dat ze daar nooit aan zou beginnen. Dat gedoe met al die moeders, het gebrek aan vertrouwen: er popten bij haar enkel rode vlaggen op. Ik was daarentegen juist mild. Oké, The Man with 1000 Kids hoeft niet bij me aan te kloppen, maar twee kinderen bij twee verschillende vrouwen? Prima. Ik heb zelf ook kinderen. Bij dezelfde man weliswaar, maar soms loopt het leven nu eenmaal zo en dit hoeft niets te zeggen over de betrouwbaarheid van de desbetreffende kerel.

Toch denk ik daar nu, na mijn date met Ivar (48), anders over.

Kookkunsten

Al vanaf het eerste moment dat ik Ivar zag lopen in de herenmodewinkel waar ik werk, kon ik mijn ogen niet van hem af houden. Lang, slank, pikzwarte haren, een brede glimlach en zelfverzekerd: precies mijn type. Ik was ook zijn type, zo bleek, want nog geen vijf minuten nadat onze blikken elkaar kruisten, vroeg hij mijn nummer. ‘Kan toch geen kwaad?’, was mijn eerste gedachte. Maar voor ik het doorhad, waren we nachtenlang aan het appen, stuurden we voice memo’s over en weer en bleef hij non-stop rondspoken in mijn hoofd. ‘Je lijkt wel gek als je ‘m niet een keer op date vraagt!’, riepen mijn vriendinnen. En dus trok ik na een week of drie de stoute schoenen aan en vroeg ik of hij een keer bij me langskwam om mijn kookkunsten te beoordelen. Drie dagen later zat hij – met kaarslicht tussen ons in – bij me aan tafel.

Hoe intensief Ivar en ik ook spraken via WhatsApp, over zijn kinderen was hij altijd wat vaag. Hij had vier dochters, dat wist ik, maar van hun leeftijden wist ik niets af en ook over de situatie met de moeder van de kinderen liet hij niets los. Na mijn derde wijntje durfde ik het onderwerp aan te halen. ‘Zeg, je hebt vier kinderen, best een hoop. Kun je daar meer over vertellen?’ Een spraakwaterval volgde.

Dronken

Ivar kreeg zijn eerste dochter op zijn negentiende met zijn toenmalige vriendin. Drie jaar later beviel ze van hun tweede dochter. Toch was de relatie geen lang leven beschoren, want nog geen jaar later gingen ze uit elkaar. Vervolgens kreeg hij zijn derde dochter met een onenightstand. ‘Ik was dronken en kon niet helder nadenken’, zo legde hij uit. Nog voordat ik de tijd had om wat ik net had gehoord ook maar een beetje te verwerken, vertelde hij dat ook zijn vierde dochter is ontstaan uit een eenmalig avontuurtje. Zo. Goedemorgen.

Mijn beeld van hem veranderde in één klap. Want waar ik hem eerst zag als een charmante, goed uitziende man, kwam hij ineens over als een onverantwoordelijke gladjakker met slinkse praatjes. Ik wilde dat de avond zo snel mogelijk voorbij was, dus ik klokte mijn vierde wijn naar achteren, schotelde hem in alle haast mijn zelfgemaakte tiramisu voor en vroeg hem niet veel later om weg te gaan. ‘Ik moet morgen vroeg op.’

Nooit meer

Diezelfde nacht kon ik mezelf wel voor m’n kop slaan, want was mijn actie niet een tikkeltje gemeen? En was het niet heel oppervlakkig dat ik hem, misschien wel onterecht, bestempelde als schuinsmarcheerder? Zijn appje de volgende dag hielp me meteen van mijn schuldgevoel af. ‘Zeg Vanessa, het was hartstikke gezellig hoor, maar ik zoek toch een vrouw zonder kinderen – ik heb m’n handen al vol aan die van mezelf. Fijne dag!’ Ik stuurde hem een duim-emoji, blokkeerde zijn nummer en beloofde mezelf voorgoed: ik ga nooit meer op date met een man met meerdere ‘baby momma’s’.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

