Wel of geen liefhebber van pittig eten? Onderzoek stelt dat voorkeur misschien tussen je oren zit

Een maaltijd met veel pit is heerlijk voor sommigen. Anderen willen echter niks weten van iets waar ook maar één pepertje op de verpakking staat die aangeeft hoe pittig iets is. Hoe zit dat eigenlijk? Een onderzoek geeft aan dat onze voorkeur hiervan tussen onze oren zou zitten.

Volgens het onderzoek kunnen deze reacties te wijten zijn aan hoe verwachtingen zintuiglijke ervaringen vormgeven. Met andere woorden, gekruid eten kan overweldigend gevonden worden, gewoon omdat dat de verwachting is.

Verwachting van pittig eten

„Verwachtingen zijn krachtig”, zegt dr. Susan Albers tegen CNN, een klinisch psycholoog aan de Cleveland Clinic in Ohio, die niet betrokken was bij het onderzoek. „Ze kunnen een branderig gevoel veranderen in een plezierige of onplezierige ervaring. Dat is afhankelijk van hoe we de smaak verwachten.”

In het onderzoek scanden Chinese onderzoekers de hersenen van mensen die van pittig eten houden en die die voorkeur niet hebben. Tijdens de beeldvorming van de hersenen kreeg elke persoon milde en zeer intense hete saus voorgeschoteld, gevolgd door water, terwijl ze twee blauwgekleurde pepers te zien kregen.

Test met pepers

De pepers gaven de deelnemers geen idee van de pittigheid. Daarna werd de test herhaald met dezelfde hete sauzen. Deze keer kregen de deelnemers echter twee rode paprika’s te zien toen ze de heetste saus proefden, één rode en één blauwe paprika toen de mildere saus werd toegediend, en twee blauwe toen er water werd gegeven.

Delen van de hersenen die gekoppeld zijn aan genot lichtten op bij liefhebbers van pittig eten. In veel gevallen, hoe heter de saus, hoe intenser het genot. Dit gold niet voor de hersenen van degenen die er niet van hielden. Hun pijncentra lichtten op toen hete saus werd gegeven. De pijnbeleving werd echter dramatisch verhoogd in de tweede proef als de deelnemer wist dat hij de heetste saus zou krijgen.

Anticipatie op ongemak

„Ik was verrast door hoe sterk negatieve verwachtingen de pijnrespons van de hersenen versterkten, ook al was de stimulus hetzelfde”, zei hoofdauteur van het onderzoek, Yi Luo. „Dit benadrukt hoe onze anticipatie op ongemak de ervaring van pijn aanzienlijk kan intensiveren.”

Er zijn andere redenen – zoals genetica – waarom we het ene soort voedsel boven het andere verkiezen. Neem koriander: mensen met een bepaald gen zeggen dat koriander naar zeep smaakt, terwijl anderen genieten van de smaak, meldt CNN. „Een deel ervan kan te maken hebben met verwachtingen, maar een deel kan ook te maken hebben met hoe je biologisch ingesteld bent om voedsel te ervaren”, aldus Albers.

Leren om pittig eten lekker te vinden

Als je anders over pittig eten wil gaan denken, heeft Albers wat suggesties. „Herformuleer negatieve associaties. Als je niet van pittig eten houdt, probeer het dan te benaderen met nieuwsgierigheid in plaats van afkeer.” En probeer verschillende soorten kruiden uit die je interessant lijken. „Maar als je je tolerantie voor pittigheid wilt verhogen, doe dat dan langzaam en bedachtzaam”, adviseert Albers.

