Homoseksuele docent Peter bekeerde zich tot de islam en gaat nu discussies aan op scholen

Homoseksualiteit en religie, kom daar maar eens mee op basis- en vooral middelbare scholen. Dat is een behoorlijk taboe, als je Peter van Maaren vertellend en vragend in een klas bezig ziet. Peter is wel de juiste gast voor een discussie. Hij is homoseksueel en bekeerde zich een jaar geleden tot de islam.

Nou, dan heb je wel iets te bepraten. Dat dacht ook Eva Nijsten, die Van Maaren met een camera in de klas volgde. Vanavond kun je het resultaat op tv zien, in de korte documentaire Ik Zeg Je Eerlijk. Metro bekeek ‘m alvast, voor tv-rubriek Blik op de Buis. De docu maakt deel uit van een reeks Teledoc Campus, verdeeld over het najaar op NPO 2.

Accepatie homoseksualiteit onder jongeren

Is homoseksualiteit in combinatie met religie een goed onderwerp om in de klas te bespreken? Dacht het wel. De acceptatie van LHBTIQ’ers onder jongeren daalt, bleek onlangs nog uit onderzoek. Maar 43 procent van de leerlingen van de tweede en vierde klas van het voortgezet onderwijs in Amsterdam bijvoorbeeld, vindt het normaal als twee mannen of vrouwen verliefd zijn op elkaar.

En tja, de reacties op een artikel als deze op Metro‘s Facebook kunnen we bijna wel uittekenen. Als je weer eens aan komt zetten met dat het wel ‘heel erg in your face is allemaal’, dan ben je niet origineel.

Bedreigd om homoseksualiteit

Peter van Maaren weet er alles van. Hij werd om zijn homoseksualiteit en het feit dat hij zich tot de islam bekeerde met regelmaat uitgescholden en bedreigd. Dat hebben we van een persbericht overigens, hij vertelt er niet over. Maar Van Maaren gaat liever het gesprek aan dan dat hij zich laat intimideren. Dat doet hij nu niet alleen op straat, maar ook via workshops op scholen over seksuele en religieuze diversiteit.

Peter van Maaren komt uit een katholiek nest, maar gelooft in een algemene God. Vandaar de islam. Hij las de Koran inmiddels zes keer. Dat de docent homoseksueel is, gaat niet met de islam samen (toch is dat dus zijn geloof). Van Maaren – tegenwoordig Peter Musa van Maaren – wil het taboe over homoseksualiteit echter graag wegnemen. We zien hem in Ik Zeg Je Eerlijk met fleurige hemden, grijze baard en een staartje op zijn hoofd. Hij verwelkomt leerlingen met ‘Goedemorgen dames, heren en genderneutrale personen’.

Jongen die je in je nek zoent

De manier waarop hij zijn lessen geeft, is bijzonder en leuk. Humor kan Peter ‘Musa’ niet worden ontzegd. Op zijn manier probeert hij tieners uit verschillende religies aan het praten te krijgen en dat lukt hem. Hij start met een stellingenspelletje. Leerlingen moeten opstaan als zij zich kunnen vinden in een stelling als ‘andere mensen zien mij als een meisje of een vrouw’. Van Maaren staat daarbij zelf ook op. „Echt?”, vraagt een scholier verbaasd.

Als eenmalig leraar in hun klas weet hij de leerlingen aardig te prikken. Tegen the boys bijvoorbeeld: „Als je met voetbal wint, mag een andere jongen je dan in je nek zoenen?” De jongens vallen nog net niet van hun stoel.

Van Maaren vertelt dat hij vroeger in Sinterklaastijd verliefd was op een piet („en mijn broer op meisjes”), vast als metafoor voor zijn homoseksualiteit. Maar dat hij toch verkering ‘nam’ met Monique, om als katholiek maar niet in de hel te eindigen. De hilariteit in de klas is groot als Van Maaren vertelt over zijn reactie op die keer dat Monique haar borsten aan hem liet zien. Concluderend: „Uiteindelijk bleek ik gewoon een vette homo.”

Heftige reacties over homoseksualiteit

De discussie of homoseksualiteit en islam kunnen samengaan, is best heftig. Sommige kinderen zijn daarover zéér uitgesproken. Die uitingen laten we op deze plek maar even achterwege.

De kringgesprekken zijn allemaal leuk, aardig en interessant. Goed onderwerp ook, maar daar blijft het eerlijk gezegd bij. Wie is deze Peter verder? Wat is zijn hele levensverhaal, naast zijn bekentenissen over de pieten en Monique? In Ik Zeg Je Eerlijk hadden daar best nog tien minuutjes aan kunnen worden besteed. Nu blijf je als kijker achter met een gevoel van: bijzondere man, maar wie ís die vent eigenlijk? Beetje gemiste kans.

Aantal blikken uit 5: 2,5

Ik Zeg Je Eerlijk is morgen (maandag 14 oktober) om 23.10 uur te zien bij NTR op NPO 2 en kun je terugkijken via NPO Start.

