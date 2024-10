Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Flirten met emoji’s, welke moet je nou gebruiken voor ‘een spicy gesprek’?

Je hebt vast wel eens te snel een emoji aan een berichtje toegevoegd, waarbij het zweet je even uitbreekt en je denkt ‘nééééééé’. Kan gebeuren… Veel beter is, als het om een beetje ‘spicy gesprek’ gaat, om te weten welke emoji’s je bij flirten wél moet gebruiken.

WhatsApp, Snapchat, Instagram en TikTok zijn allemaal apps waar de emoji’s niet meer weg te denken zijn. Of je nu een grappig bericht naar een vriend stuurt of flirt met een geliefde, de juiste emoji kan een mooie, leuke of zeer rake aanvulling zijn op je woorden.

Maar wist je dat sommige emoji’s een dubbele en vaak pikante betekenis hebben? We zetten ze even, met hulp van taalplatform Preply, op een rij. Dat deden we ook al in een stuk over ‘wat veelgebruikte emoji’s nou écht betekenen‘.

Emoji’s als een aubergine of een perzik

De kans is groot dat je wel weet wat de aubergine, hete peper en perzik betekenen, maar er zijn ook een aantal andere betekenissen die je misschien zullen verrassen. Wat zijn de ‘verborgen betekenissen van populaire emoji’s’? We begrijpen ondertussen ook wel dat mensen die de godsganse dag berichtjes met emoji’s sturen, zullen denken: ‘Wist ik al zo lang…’

Maar toch, voor wie het is ontgaan: je zou de aubergine-emoji natuurlijk als niet meer dan een onschuldig stuk groente kunnen beschouwen. Toch heeft dit symbool een heel andere, iets minder culinaire, betekenis gekregen in de online wereld. De emoji wordt vaak gebruikt als symbool voor het mannelijk geslachtsdeel, wat het tot een veelgebruikt icoon maakt in nogal pikante gesprekken.

Van fruit tot flirt

Maar niet alleen aubergine-emoji’s zorgen voor rode oortjes. Ook de perzik-emoji zorgt voor pikantere gesprekken. Deze was ooit bedoeld als een schattige fruit-emoji, maar is inmiddels een wereldwijd populair symbool voor de billen. Ook de rode peper doet het goed; deze emoji wordt gebruikt om iemand te beschrijven als ‘heet’ – en niet vanwege de temperatuur. Het is de perfecte emoji voor een flirterig gesprek.

Nog meer emoji’s met een dubbele erotische betekenis:

🍦 IJshoorntje: deze emoji kan duiden op meer dan een zomers toetje en wordt vaak gebruikt als symbool voor orale seks.

🐇 Konijntje: oorspronkelijk een schattige verwijzing naar Pasen of een huisdier, maar nu een symbool voor vruchtbaarheid en een verhoogd libido.

🚀🌙 Raket en maan: deze emoji’s samen kunnen een ‘nachtelijke lancering’ suggereren, wat een knipoog kan zijn naar avondlijke escapades.

🌡️💘 Thermometer en hartpijl: de combinatie van deze emoji’s staat symbool voor intense passie, aantrekkingskracht en ‘hete liefde’.

Emoji’s over de grens beteken soms weer iets anders

Emoji’s zijn wereldwijd bekend, maar de interpretaties ervan kunnen per cultuur verschillen. Wat in het ene land als onschuldig wordt gezien, kan in andere landen als beledigend worden ervaren. Wist je bijvoorbeeld dat de populaire picobello-emoji in sommige landen een grof gebaar is? Hetzelfde geldt voor het duimpje omhoog. In Bangladesh is dat bijvoorbeeld een negatief gebaar is. Emoji’s spreken dus niet altijd dezelfde taal als jij.

Wil je nog meer over emoji’s in combinatie met de liefde weten? Lees dan een artikel over de meest populaire emoji op Tinder in 2023.

Vorige Volgende

Reacties