Burgemeester Rijswijk: drama van vrijdag heeft enorme impact

„Het afschuwelijke drama van vrijdag heeft een enorme impact op de Rijswijkse samenleving.” Dat liet burgemeester Huri Sahin van de Zuid-Hollandse gemeente weten, nadat zij zaterdag de buurt had bezocht waar vrijdag een vrouw was omgekomen door een schietpartij.

„Samen met de politie en woningcorporatie Rijswijk Wonen heb ik verschillende buurtbewoners gesproken. Het drama dat gisteren plaatsvond, heeft een enorme impact. Iedereen is ontzettend geschrokken”, aldus Sahin.

Vrijdag rond 17.45 uur vond het schietincident plaats aan de Galjoenstraat. Een 38-jarige vrouw werd neergeschoten en zwaargewond aangetroffen in een portiek in de straat. Ze overleed ter plaatse. De verdachte, een 57-jarige man uit Rijswijk, werd in een woning in dezelfde straat aangehouden. „Opnieuw lijkt er een vrouwenmoord te hebben plaatsgevonden”, stelt Sahin zaterdag. Vorig jaar werden in Rijswijk twee keer vrouwen gedood door hun partner, in juni en later nog eens in november.

‘Veel vragen’

Het verhoor van de verdachte is in volle gang, laat de politie weten. „En dat gaat de komende dagen ook nog door”, aldus een woordvoerder van de politie. Of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden en welke relatie ze dan hadden, is niet bekend. De verdachte zou de buurman zijn van het slachtoffer, maar de politie doet daarover geen uitspraken.

De gemeente Rijswijk organiseert maandag een buurtbijeenkomst om „verder met elkaar in gesprek te gaan”, meldt de burgemeester. „Op dit moment leven er veel vragen. Vragen waarop we de antwoorden nog niet hebben. Het politieonderzoek is in volle gang. In het belang van een goed gedegen onderzoek roep ik iedereen op die ook maar iets weet of heeft gehoord om het aan de politie te laten weten. Dat is echt heel belangrijk.”

Goed opgevangen

Over hoe het gaat met het zoontje van de vrouw, die naar verluidt 4 jaar oud is en erbij was toen zijn moeder werd neergeschoten, kan de gemeente om privacyredenen niets zeggen. Maar een woordvoerder zegt dat men ervan uit kan gaan dat hij goed wordt opgevangen.

De burgemeester was zaterdag ongeveer twee uur aanwezig in de buurt en belde hier en daar aan om met omwonenden te spreken.

ANP

