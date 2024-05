Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vakantiegeld komt eraan: zoveel is het en hier geven mensen ‘t aan uit

Veel Nederlanders ontvangen binnenkort hun vakantiegeld. Dit gebeurt meestal in mei of juni. Maar hoeveel is dit? En waar geven we het aan uit?

Vakantiegeld wordt wettelijk ‘vakantiebijslag’ genoemd. Het betreft geld dat je in het afgelopen jaar (bijvoorbeeld van mei 2023 tot mei 2024) verdiend hebt. Je krijgt minimaal 8 procent van je brutojaarsalaris van het afgelopen jaar overgemaakt.

Hoeveel vakantiegeld en waar gaat het naartoe?

Vakantiegeld gebruik je om mee op vakantie te gaan, zou je denken. Maar 1 op de 10 Nederlanders denkt daar anders over. Zij gebruiken het om hun vaste lasten te betalen, blijkt uit onderzoek van prijsvergelijker Pricewise. Vooral jongeren (14,6 procent) gebruiken dat geld om kosten te betalen. Van deze groep lost 14 procent er achterstanden of schulden mee af.

Uit het onderzoek blijkt ook dat het voor 10 procent van de Nederlanders te duur is om op vakantie te gaan dit jaar. Pricewise-directeur Hans de Kok: „De energieprijzen en inflatie zijn nu weliswaar gedaald, maar je betaalt wel weer meer voor andere zaken, zoals bijvoorbeeld een drankje bij een concert of festival. Het blijft voor veel mensen helaas nog steeds lastig om rond te komen, waardoor ze hun vakantiegeld wel voor vaste lasten moeten gebruiken.”

Nederlanders met minder dan een modaal inkomen krijgen veelal meer vakantiegeld dan een jaar eerder, schreef Metro eerder al.

Vakantiegeld maakt je ‘fit en gemotiveerd’

Het fenomeen vakantiegeld werd een halve eeuw geleden geïntroduceerd als prikkel om werknemers aan te sporen om op vakantie te gaan, met het idee dat ze daardoor langer fit en gemotiveerd blijven.

Wat veel mensen niet weten is dat ze ook vakantiegeld krijgen over de uren die ze overgewerkt hebben. „Vakantiegeld wordt berekend over de volle waarde van de overuren”, legt Rijksoverheid uit. Was je loon juist lager door ziekte of verlof? Dan krijg je ook minder.

Vorige Volgende

Reacties