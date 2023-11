Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Moeilijk om een relatie los te laten? Deze therapeut deelt zijn tips

Loslaten van een ex, en dat wat jullie samen hadden, is zo makkelijk nog niet. Maar toch maken we het bijna allemaal wel mee dat een relatie eindigt. Volgens deze therapeut, die zelf ook een pijnlijke relatiebreuk onderging, helpen sommige dingen bij het loslaten.

Het loslaten van een relatie is volgens schrijver en therapeut John Kim best lastig. Eerder schreef Metro over deze drie manieren, waardoor je sneller bovenop een gebroken hart komt. Tegen het Amerikaanse Psychology Today vertelt Kim dat iedere relatiebreuk anders is. Zelf ervoer hij meer dan tien jaar geleden een zeer pijnlijke scheiding.

Therapeut geeft tips voor loslaten relatie

Uit elkaar gaan en loslaten is niet simpelweg een kwestie van ‘We gaan uit elkaar’ en daarmee basta. Nee, die beslissing is slechts het begin. Daarna volgt er een proces, legt Kim uit. En voor dat proces heeft de therapeut een paar tips.

1. ‘Houdbaarheidsdatum’ van relatie is bereikt

Onthoud dat de relatie zolang stand heeft gehouden, zolang het stand hoorde te houden. Niet een dag te lang of een dag te kort. En het was de bedoeling dat je er iets van leerde. Sommige relaties zijn er voor een bepaalde periode of fase in jouw leven en zijn niet voor altijd. Deze relaties hebben een einddatum. „Als je op die manier ernaar kunt kijken, kun je onthechten en accepteren. Hoe meer je gelooft dat het de bedoeling was dat het zou aflopen, hoe meer je het kunt loslaten”, aldus de therapeut.

2. Voel het helemaal

Volgens de therapeut kun je niet ‘helen’ als je de boel niet onder ogen wilt komen. En niks willen voelen, is een vorm van ontkenning. Je hebt een verlies te verwerken. Doe niet alsof het niet heeft bestaan en bagatelliseer het niet. Accepteer het en accepteer ook de pijn die daarbij hoort. Daar mag je best verdrietig om zijn.

3. Leer van de ervaring

Een relatiebreuk leert je een hoop. Je leert lessen over jezelf, anderen, relaties en het leven. Mocht je deze lessen niet onder ogen willen komen, dan ontwijk je iets wat zeer waardevol is. Soms is het best lastig om te zien wat je over jezelf hebt geleerd of wat jouw aandeel is geweest in de relatie en de breuk.

Daarvoor moet je verantwoordelijkheid durven nemen en nog steeds weigeren veel mensen dat te doen. Met: „Het is allemaal jouw schuld!”, laat je belangrijke lessen links liggen. Juist door dit soort leermomenten kun je als persoon groeien én realiseer je je achteraf dat deze relatie blijkbaar moest eindigen.

4. Onthoud waarom het niet werkte

Soms moet je dingen tegen jezelf blijven herhalen. Als we moeite hebben met loslaten, zijn het vaak de hoogtepunten en liefdevolle momenten die we onthouden en koesteren. Maar volgens Kim moeten we ook de minder leuke dingen niet vergeten. Oftewel de ruzies, stiltes, tranen, leegte, onbevredigde gevoelens en pijn die ook aan de orde waren. „Er is een reden waarom het niet werkte. Daar moet je op focussen. Speel niet alleen de hoogtepunten in je hoofd af, maar draai de hele ongecensureerde documentaire van jullie relatie.”

5. Beweeg

Kim moedigt aan tot sporten. Volgens hem is beweging een goede manier om stress kwijt te raken. Daarnaast zul je je door beweging ook lekkerder in je vel gaan voelen. Zowel van binnen als van buiten. Kies voor een sport die je altijd al wilde proberen. Er is namelijk meer dan alleen de sportschool. Als je mentaal nog niet herstelt, kun je in ieder geval beginnen met jouw lichaam te herstellen. „Het mentale stuk zal volgen.”

6. Onderneem actie

Wanneer we een relatie proberen los te laten, focussen we veelal op het mentale en emotionele aspect. Maar volgens Kim kun je gaan malen en te veel in je hoofd blijven zitten. Activiteiten helpen ook bij verwerking. Wat voor activiteiten bijvoorbeeld? Dat is voor iedereen verschillend, maar Kim somt er een paar op. „Therapie of zelfontwikkeling, sport, voeding, vrienden, hobby’s, carrière en passie.”

Onderzoek wat jou helpt om jouw oude relatie los te laten. Loslaten is bezig zijn. En mocht je hulp nodig hebben? Vraag daar dan om. Als je open staat voor deze aanpak en geaccepteerd hebt dat jullie relatie nu eenmaal de vervaldatum heeft bereikt, zal het emotionele en mentale proces natuurlijk verlopen.

Verdergaan na relatiebreuk

De therapeut benadrukt dat de focus op ‘verdergaan’ moet komen. Begin aan het ‘verdergaan’ en het herstelproces begint, volgens Kim. Ook als je weinig behoefte of motivatie hebt, moet je jezelf aanmoedigen om toch vooruit te gaan. „Ga uit, leef, ontmoet nieuwe mensen, hoor nieuwe verhalen, probeer nieuwe dingen. Je wordt verdrietig, je gaat huilen en je kijkt vast en zeker terug. Maar je blijft verdergaan.”

Daarnaast zorgen relatiebreuken ervoor dat je meer tijd hebt. Tijd om helemaal in jezelf te investeren. „Iedere relatiebreuk zorgt voor een rijke bodem voor groei. Zorg dat je groeit tot een betere versie van jezelf.”

