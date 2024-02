Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel Nederlanders houden hun partner online in de gaten (of hacken ze zelfs)

Heb jij het volste vertrouwen in je partner, of houd je hem of haar toch in de gaten? Een deel van de Nederlanders doet dat wel, vooral op online gebied. Maar daar blijft het voor sommigen niet bij…

Met Valentijnsdag om de hoek kies je misschien voor een tripje naar de meest romantische steden van Nederland, of geef je een bosje bloemen cadeau. Maar de pincode van je telefoon veranderen is misschien ook geen slecht idee.

Nederlanders houden partner digitaal in de gaten

Uit onderzoek van Acties.nl, uitgevoerd door Panelwizard, blijkt dat 12 procent van de Nederlanders hun partner online in de gaten houdt. Aan het onderzoek deden 839 volwassen Nederlanders mee, allemaal met een vaste relatie.

Maar sommige mensen gaan nóg verder met het bespioneren van hun geliefde. Een tiende van de respondenten zegt dat ze hun partner zelfs weleens gehackt hebben.

Vooral jongeren (22 procent) hebben een handje van de spionage. Bij de rest van de Nederlanders bespiedt namelijk slechts 11 procent hun partner.

Onder de hackers vinden we voornamelijk dertigers, achttien procent tegenover acht procent van de overige respondenten.

Onlangs beantwoordde Metro nog een vraag van een lezer: ‘Mijn partner checkt mijn bankrekening, hoe ga ik daarmee om?’

Geheimen

Als je niets te verbergen hebt, hoef je ook niet bang te zijn, toch? Maar een deel van de Nederlanders heeft wél iets te verbergen voor zijn of haar partner, bijvoorbeeld hun zoekgeschiedenis.

27 procent van alle ondervraagden zegt namelijk weleens websites te bezoeken óf online dingen uit te spoken die ze liever niet delen met hun geliefde. Bij mannen is dit percentage hoger: 38 procent ervaart dat, onder vrouwen is het 17 procent.

Ook doen Nederlanders zich weleens voor als hun partner, al doet slechts negen procent dat. Vrouwen (36 procent) bestellen ook weleens iets op naam van hun partner, vaker dan mannen (27 procent).

