‘Mijn partner checkt mijn bankrekening’

Redacteur Tessa Ham beantwoordt prangende lezersvragen, met vandaag: is het normaal als mijn partner mijn bankrekening checkt?

Een collega die slurpt, stinkt of veel te luidruchtig zijn weekendplannen bespreekt. Daar zit niemand op te wachten. En wat is nu eigenlijk de juiste timing om loonsverhoging te vragen en de beste manier om te sparen? Het komt allemaal aan bod in de rubriek ‘Tessa geeft raad’. Maar deze keer:

„Beste Tessa, ik ben een paar maanden geleden gaan samenwonen met mijn vriend. Is het normaal dat mijn partner mijn bankrekening per se wil checken? Hij heeft het nu al twee keer gedaan. Het is de eerste keer dat ik met iemand samenwoon en ik snap dat geld belangrijk is – je moet toch samen de huur betalen. Maar ik vind dit toch wel ver gaan en weet niet goed hoe ik hiermee om moet gaan. Heb je tips?”

Er zijn genoeg mensen die de financiën samen met hun partner regelen, maar dat gebeurt dan vaak via de gezamenlijke rekening. De privérekening blijft meestal iemands eigen domein. Hoewel het ook niet goed is om impulsaankopen krampachtig te verbergen voor je partner, blijft het immers jouw eigen verdiende salaris dat je uitgeeft.

De meeste mensen zullen het gedrag van je partner waarschijnlijk niet als normaal bestempelen, maar eerder als controlerend. Toch is de vraag niet of dit ‘normaal’ is, maar hoe jij je hierbij voelt. Dat je deze vraag stuurt, zegt voor mij dat je het eigenlijk een inbreuk op je privacy vindt. Je krijgt op deze manier het gevoel dat hij je niet vertrouwt.

Allereerst is het belangrijk dat je dit duidelijk maakt aan je partner, mocht je dat momenteel nog niet doen in de angst om je relatie te beschadigen. Op de lange termijn zal dit je relatie alleen nog maar meer beschadigen namelijk.

Communiceren is altijd belangrijk in een relatie, maar helemaal als je je niet prettig voelt bij bepaald gedrag van de ander. Natuurlijk zal er een reden voor zijn – wellicht dat een ex bijvoorbeeld geldproblemen heeft gehad – maar dat hoeft niet te betekenen dat je het gedrag zomaar goedkeurt.

Zoek professionele hulp

Wanneer je duidelijk hebt gecommuniceerd dat je hier niet van gediend bent en wat voor impact het gedrag heeft op hoe jij je voelt, maar er nog steeds niets verandert, raad ik je aan om professionele hulp te zoeken bij bijvoorbeeld een relatietherapeut.

Dat klinkt misschien als een heftige stap, maar dat is het zeker niet. Aangezien jullie net samenwonen, bestaat de kans dat de intensiteit van zijn gedrag alleen maar gaat toenemen. Zo kan het zomaar zijn dat je op een gegeven moment elke cent die je uitgeeft moet verantwoorden of dat hij boos wordt als je je geld ‘niet op de goede manier uitgeeft’. Vergis je niet: dat is emotionele mishandeling.

Wacht daarom niet te lang ‘in de hoop dat het wel goedkomt’, maar onderneem nú actie.

