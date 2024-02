Dit geven Nederlanders gemiddeld uit aan Valentijnsdag-cadeaus, die vaak ‘afgezaagd’ zijn

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Valentijnsdag: volgens sommigen één van de meest commerciële ‘feestdagen’ van ‘t land. En dan ook nog eens eentje die is over komen waaien uit de Verenigde Staten. Niet gek dus, dat Nederlanders een hoop Valentijnsdag-cadeaus maar afgezaagd vinden. Maar toch zijn er ook dingen die we wél graag krijgen – al mag dat niet te duur zijn.

Vooral de bloemenindustrie tiert welig op Valentijnsdag, de boeketten vliegen over de toonbanken. Althans, als de staking van vrachtpiloten geen roet in het eten gooit. De rechter heeft onlangs namelijk bepaald dat zij mogen staken, maar ‘niet ten koste van Valentijnsdag’.

Bloemetje, chocolade of juist een duur cadeau

Afijn, laten we die staking even vergeten en ervan uitgaan dat bloemen en boeketten volop voorradig zijn volgende week. Zitten mensen dan ook echt op een bloemetje te wachten? Uit onderzoek van Bloomon blijkt dat het antwoord bij 55 procent van de vrouwen ‘ja’ is. Maar pas op: een boeket uit de supermarkt, of erger nog, van het tankstation, slaat de plank mis. En rozen? Die kun je ook beter overslaan, dat vinden veel mensen maar standaard. Geef je een doos chocolade in combinatie met een roos? Volgens een derde van de vrouwen is dat afgezaagd.

Mocht je ‘t een andere boeg over gooien en juist een heel duur cadeau uitkiezen, dan hoef je daar bij 48 procent van de Nederlanders niet mee aan te komen. Ze voelen zich daar namelijk niet comfortabel bij. Wat mensen dan wel willen krijgen tijdens Valentijnsdag? Volgens het onderzoek geeft slechts 16 procent daar een hint over richting hun partner.

Twee derde van de Nederlanders besteedt gemiddeld 15 euro of meer aan een Valentijnsdag-cadeau. Een vijfde trekt er tussen de 30 en 50 euro voor uit.

Waarom Valentijnsdag vieren?

Als we met z’n allen veel dingen afgezaagd, standaard of zelfs oncomfortabel vinden rond Valentijnsdag, waarom vieren ‘we’ het dan? Althans, ‘we’, 36 procent van de Nederlanders geeft aan dat te doen. 28 procent vergeet de liefdesdag weleens compleet, 37 procent vindt juist dat de liefde het hele jaar door gevierd moet worden.

Mensen die Valentijnsdag vieren, doen dat bijvoorbeeld omdat ze het leuk vinden om verrassingen te geven, om extra aandacht aan een relatie te besteden en liefde naar iemand uit te spreken.

