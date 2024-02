Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Actrice Britt Scholte: ‘Ik werd aan alle kanten aangestaard en nagewezen’

In Metro’s podcast De Werkvloer bestoken we iedere aflevering een andere beroepsexpert met vragen. Dit keer spreken we actrice Britt Scholte (26), die al op jonge leeftijd wist: ik wil acteren.

Britt Scholte in De Werkvloer

Scholte groeide op in Heiloo, waar ieder stoepje voor haar een podium was. Ze begon met toneel en raakte later gefascineerd door filmsets, waar ze begon als figurant. Niet lang daarna wist ze het grote publiek te bereiken en inmiddels heeft ze een fanbase van ruim een half miljoen volgers. Scholte was onder andere te zien in Brugklas, GTST en Sas heeft een SOA. Binnenkort is ze opnieuw te zien in de Nederlandse bioscopen.

In de nieuwste aflevering van Metro‘s podcast De Werkvloer hoor je alles over het leven van een actrice. Scholte vertelt hoe ze omgaat met afwijzing, hoe ze een onzeker bestaan als actrice structuur geeft en vertelt ze alles over een draaidag op een filmset.

Abonneer je via Apple Podcasts of Spotify en krijgt automatisch alle nieuwe afleveringen in je favoriete podcast-app.

