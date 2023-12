Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Storm aan kritiek op Zara vanwege foto’s met mannequins in lakens: ‘Schaam je’

De Spaanse modeketen Zara wordt overspoeld met woedende reacties op de nieuwe campagne. De foto’s die de nieuwe kledingcollectie moeten promoten, roepen bij veel mensen het beeld van dode lichamen in Palestina op.

Op de foto’s zijn mannequins gewikkeld in witte lakens te zien. Ook worden de mannequins omringd met witte stof en is er op de foto’s betonpuin te zien. Dat roept bij veel mensen het beeld van dode lichamen in Gaza op. Ook zou op één van de foto’s, die inmiddels verwijderd is van de Zara-website, een stuk karton in de vorm van een landkaart van Palestina te zien zijn.

Storm aan kritiek

Nadat de nieuwe campagne afgelopen vrijdag werd gelanceerd, kwam er een storm aan kritiek los. Op social media uiten mensen hun walging. Sommigen roepen zelfs op tot het boycotten van Zara. Zo schrijft de Palestijnse kunstenaar Hazem Harb op Instagram: „Het gebruik van dood en verderf als decor voor mode is buitengewoon verschrikkelijk. Er bestaat geen mogelijkheid dat dit niet opzettelijk is.”

Zijn kritiek krijgt op social media veel bijval van anderen. „Dit is walgelijk. Genocide gebruiken voor je campagne? Ik zal nooit meer iets kopen bij Zara. Dit is echt wreed, harteloos een gemeen”, schrijft iemand op X. Een ander reageert: „Deze campagne maakt me ziek. Schaam je Zara.”



I am beyond disgusted. Using genocide of the people in Palestine for your campaign? I will never, ever, buy anything from Zara, ever again. This is absolutely cruel, heartless and evil. Mocking more than 20 thousand deaths of Palestinian people for a freaking campaign?? Udah gila… pic.twitter.com/cefmJE0oLs — Alexander Thian (@aMrazing) December 10, 2023



The world’s no.1 brand #Zara marketing over a genocide.

A classic example of Humanity going extinct! #BoycottZara pic.twitter.com/rYTQPQuIeV — zainab qureshi (@xee_que) December 10, 2023

Zara niet voor het eerst in opspraak

Zara komt niet voor het eerst in opspraak. Twee jaar geleden maakte een medewerker van de modeketen beledigende opmerkingen richting een Palestijns topmodel. Hoofdontwerper Vanessa Perilman haalde de 23-jarige Qaher Harhash in een privébericht op Instagram door het slijk, omdat hij zijn visie op het conflict tussen Israël en Palestina met zijn fans had gedeeld. In een reactie veroordeelde Zara de opmerkingen van de ontwerper. „Wij zullen nooit enige vorm van discriminatie tolereren.”

Behalve dat de modegigant een aantal foto’s van de website heeft gehaald, heeft Zara nog niet gereageerd op alle kritiek rond de nieuwe campagne.

