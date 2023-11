Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is het meest opgezochte standje (plus een tip)

Missionaris, 69 of cowgirl? Er is nogal een breed arsenaal aan standjes in de slaapkamer. Maar kende je de sekspositie al, die het meest wordt opgezocht? En had je al gehoord van de Kivin-methode bij orale seks? Dat is een tip voor mensen die doen aan orale seks bij vrouwen.

We leren nu eenmaal graag bij als het over seks gaat. Wist je bijvoorbeeld dat dit de meest gevaarlijke sekspositie is en en dat deze 7 dagelijkse bezigheden weinig goeds doen voor ons seksleven? Bedbible, een producent van erotische producten, onderzocht welke positie onder Amerikanen nu het meest werd opgezocht op Google. En wat bleek? ‘De Pretzel’ werd veelvuldig ingetoetst.

Standje ‘de Pretzel’

Oké eerlijk, ging er bij jou direct een lampje branden bij ‘de Pretzel’? Bij ons niet. Daarom een beetje uitleg. Voor de Pretzel ligt de persoon onderop een beetje op de zij. De persoon bovenop zit op de knieën en houdt één van de benen omhoog. Hieronder wordt de Pretzel uitgebeeld, in dit geval voor twee vrouwen.



Sekstherapeut Nazanin Moali vertelde tegen Huffpost dat de Pretzel een vrij gewoon standje is. Volgens haar hebben veel mensen deze positie weleens geprobeerd, zonder te weten dat het om de Pretzel gaat.

Meest opgezochte sekspositie

Seksuoloog Luna Matatas benadrukt dat deze positie geschikt is voor hen die missionaris leuk vinden. En volgens sekscolumnist Zachary Zane van Men’s Health is dit standje geschikt voor intiem oogcontact en diepere penetratie. Daaraan voegt Matatas toe dat beide bedpartners een hand vrij hebben én die dus kunnen gebruiken op andere plekken.

Ken je Kivin-methode voor orale seks?

Nu we het toch over seksuele posities hebben, ooit gehoord van de Kivin-methode voor orale seks? Sommigen beweren dat deze methode tot een sneller orgasme bij de vrouw leidt.

Bij orale bevrediging bij een vrouw, kiezen veel mensen voor de traditionele ‘hoofd tussen de benen’-positie, maar volgens relatiedeskundige Annabelle Knight, kun je ook voor de zijwaartse Kivin kiezen. In plaats van een verticale, kiest de gever voor een horizontale benadering. De ontvanger brengt één knie naar de borst, waardoor er ruimte voor de gever ontstaat.

Horizontale benadering

„We weten nu dat de clitoris niet zomaar een klein uitwendig kerntje is, maar in plaats daarvan een veel groter en langer orgaan is met duizenden zenuwuiteinden”, aldus Knight tegen Cosmopolitan. Door de horizontale benadering wordt een groter oppervlakte gestimuleerd. Wellicht het proberen waard? Nieuwe dingen proberen in de slaapkamer, blijkt namelijk van belang om de sekssleur in de slaapkamer te doorbreken.

