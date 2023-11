Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bijna één op de drie Nederlanders ervaart fysieke klachten door geldstress

Niet iedereen gaat onbezorgd de dagen door. Zeker niet als het om financiën gaat. Waar sparen de één gemakkelijk afgaat, is het voor de ander een worsteling. Dat blijkt ook uit de onderzoeksresultaten van spaarplatform Raisin, waaruit blijkt dat veel mensen geldstress ervaren.

Veel Nederlanders ervaren flink wat kopzorgen als het gaat om de financiën en dat heeft ook zo z’n weerslag op de fysieke gezondheid. Toch ziet slechts 15 procent van de ondervraagden de persoonlijke financiële situatie als onstabiel.

Geldstress

En hoewel er dus een relatief kleine groep de financiële situatie als onstabiel ervaart, is de groep mensen met zorgen groter. Ruim een kwart van de Nederlanders ervaart vaak gevoelens van uitzichtloosheid en wanhoop als gevolg van financiële problemen.

Daarnaast maakt ruim 33 procent van de ondervraagden zich zorgen om hun financiële situatie in zijn algemeenheid. Lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn als gevolg van geldstress, komen bij 28,2 procent van de ondervraagden voor.

Toch verwacht bijna de helft (42,5 procent) dat de situatie binnen nu en zes maanden zal veranderen.

Spaargedrag in Nederland

Het Nibud – onafhankelijk voorlichtingsinstituut – adviseert iedere Nederlander om 10 procent van het netto maandinkomen te sparen. Op die manier kun je een buffer opbouwen, deze gebruiken voor onverwachte uitgaven én maandelijks aanvullen. En hoewel het gemiddelde spaarpercentage met 16,1 procent daar ruimschoots bovenuit steekt, geeft dit gemiddelde een flink vertekend beeld.

In totaal zet ruim 90 procent van de mensen met een maandinkomen een spaarbedrag opzij. Toch lukt het ruim 42 procent van hen niet om de aanbevolen minimale 10 procent te sparen. Daaruit blijkt dat een groot deel van de spaarders dus een stuk meer kan sparen dan het aanbevolen gedeelte, terwijl een ander deel wel probeert te sparen, maar het spaarbedrag lager uitvalt.

Conservatieve genderverdelingen

Een andere opvallende uitkomst is dat vrouwen vaker financiële zorgen – met of zonder – lichamelijke klachten ervaren dan mannen. Daarnaast sparen vrouwen minder én geeft slechts 13,4 procent van de vrouwen aan te beschikken over een hoge mate van financiële kennis. Bij mannen is dit 24,3 procent. De exacte oorzaak hiervan is vooralsnog niet bekend.

Het onderzoek werd in augustus van dit jaar uitgevoerd onder ruim 3000 volwassenen, representatief naar leeftijd, geslacht en woonplaats.

