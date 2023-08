Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

7 dagelijkse bezigheden die ons seksleven weinig goeds doen

We zijn als mensen nu eenmaal routinedieren. Maar sommige dagelijkse gewoonten zijn niet altijd even bevordelijk voor ons seksleven. En wellicht heb jij helemaal niet door dat deze simpele dingen, de boel onder de lakens doen stagneren.

Oké, even realistisch. Ons seksleven is echt niet altijd vuurwerk, extase en urenlange gepassioneerde vrijpartijen. Nee, ons seksleven is even wisselvallig als het weer. Het kent pieken en dalen, is soms spannend en soms gewoon huis-tuin-en-keuken en verschilt per persoon. Wellicht heb je iets aan deze realistische kijk op hoe vaak we het gemiddeld doen?

Sexperts over seksleven

Maar het kan zo zijn dat jij meer uit het seksleven wilt halen en je niet tevreden bent met de huidige stand van zaken. Seksuoloog Lawrence Siegel legt tegenover HuffPost uit dat onze levensstijl tegenwoordig veel invloed heeft op ons seksleven, en dat is niet in positieve zin. „Er zijn veel voor de hand liggende dingen die bijdragen aan een verminderde zin in seks, zoals te veel stress en te weinig slaap. “Maar volgens de seksuoloog hebben ook dagelijkse bezigheden invloed en zijn we ons dat niet altijd zozeer bewust.

7 dagelijkse bezigheden die ons seksleven weinig goeds doen

Siegel en andere sexperts sommen een aantal zaken op, die wat hen betreft, niet bevordelijk zijn voor jouw seksleven.

1. Gedachteloos scrollen op jouw telefoon

Te veel tijd op social media doorbrengen, heeft invloed om jouw vermogen om plezier te ervaren. Dat sprak ook psycholoog en schrijver Thijs Launspach eerder tegen Metro uit. Gedachteloos scrollen verdooft namelijk, waardoor het moeilijk is om aanwezig te zijn en je verbonden te voelen met jouw lichaam.

Klinisch psycholoog Kelifern Pomeranz benadrukt dat ‘online tijd’ allemaal uren zijn die je niet aan het ‘echte leven’, en dus ook je persoonlijke contacten, besteedt. „Hoewel online interacties een zekere mate van comfort kunnen bieden, is het van belang om tijd offline te besteden aan diepere relaties met jouw huidige partner of om potentiële nieuwe verbindingen te verkennen.”

Steeds met je neus op dat scherm turen en je bezig houden met social media, werken averechts. Naast dat je je sociaal geïsoleerd kunt voelen, blijven ook constante stress- en angstgevoelens aanwezig. En dat vermindert de behoefte aan seks, vertelt Siegel. Daarnaast benadrukt hij dat social media door de onrealistische nepbeelden van invloed kunnen zijn op onze aantrekkingskracht en behoefte tot intimiteit met onze partner.

2. Te veel zitten

Mocht je een kantoorbaan hebben, spendeer je veel tijd zittend door. En zitten is dus niet al te best voor onze fysieke- en mentale gesteldheid. Daarnaast beïnvloedt te veel zitten klaarblijkelijk ons seksuele verlangen, aldus Siegel. „Vooral als het ook resulteert in een traag of moe gevoel.”

Volgens Pomeranz heeft een ‘zittende leefstijl’ daarnaast effect op het uithoudingsvermogen in de slaapkamer. Sporten of genoeg beweging bevordert echter de seksuele gezondheid, en dat wordt ook door wetenschappelijk onderzoek onderbouwd. Daarnaast kan te weinig bewegen een negatieve invloed hebben op de stemming, het gevoel van eigenwaarde en partnerpercepties, aldus Pomeranz.

Seksuoloog Goody Howard voegt daar nog aan toe dat te weinig beweging de bloedtoevoer naar de geslachtsdelen belemmert. Wat volgens haar essentieel is voor seksuele opwinding. En volgens sex-expert Luna Matatas zorgt veel zitten voor spanning en stijve gewrichten in jouw lijf. Wat ook niet meewerkt in de slaapkamer.

3. Werken, of te veel aan werk denken, in de avond

Nog even ‘s avonds de e-mails beantwoorden? Constant praten over werk, ook met je partner? Of piekeren over een aankomende vergadering? Volgens Matatas is het belangrijk om werk en plezier van elkaar te scheiden. En als het brein nog steeds aan werk denkt, wordt het moeilijker om in je lichaam te komen. Matatas oppert dan ook om een avondritueel in te lassen, waar werk plaatsmaakt voor ontspanning. Geen schermen, geen gesprekken over werk, maar tijd voor jezelf of voor elkaar.

4. Pas aan seks denken bij het ‘naar bed gaan’

Matatas moedigt aan om seksuele gedachten de hele dag toe te laten. Stuur spannende berichtjes naar jouw partner gedurende de dag, fantaseer of beeld je iets in. De seksuele opwinding ontstaat volgens de sexpert gedurende de dag en bouwt zich verder op. „Als je je regelmatig verbonden voelt met je eigen sexiness, wordt het gemakkelijker om je seksuele kant te stimuleren wanneer zich een kans voor plezier voordoet.”

5. Niet genoeg water drinken

Te weinig water drinken is ongezond, maar dat het ook van invloed is op jouw seksleven, wist je wellicht nog niet. Volgens Howard is hydratatie essentieel voor „opwinding, functie, orgasme en plezier”. Seksuele opwinding staat in lijn met onze bloedtoevoer en bloedsomloop en om dat optimaal te laten werken is een gezonde hoeveelheid water nodig.

Maar genoeg water heeft ook een zeer gunstige effect op een aantal praktische seksuele factoren. Waaronder de vochtigheid van de vagina, stevigere erecties, een beter uithoudingsvermogen en betere orgasmes. Daarnaast werkt het goed op onze stemming, verhoogt het energie en vermindert het pijnklachten.

6. Te veel alcohol drinken

Te veel en regelmatig alcohol drinken is niet goed voor jouw seksleven. Zelfs klachten als vagninale droogheid of erectieproblemen vallen hieraan te linken. Hoewel alcohol en drugs de remmingen in bed verminderen, heeft het een negatieve invloed op onze orgasmes, vertelt seksuoloog Jesse Kahn.

Siegel haalt ook het effect van cannabis aan. Marihuana kan, bij veelvuldig gebruik, namelijk de seksuele behoefte verminderen. Een hoge dosis van THC, het stofje dat in hasj of wiet zit, vermindert seksuele interesse.

7. Bepaalde medicijnen

Sommige medicatie, bijvoorbeeld die voor depressie, angststoornissen, hoge bloeddruk of kanker, kunnen libido-verlagend werken. Mocht je denken dat jouw medicijnen van invloed zijn om jouw seksuele verlangen, is het raadzaam om dit met de dokter te bespreken. Volgens Siegel kunnen ook drogisterij-medicijnen jouw seksdrive beïnvloeden. Zo kunnen sommige Antihistaminica (voor allergie-, maag-, hoestklachten of reisziekte), decongestiva (neus- en keelspray), maagzuurremmers en zelfs libido-verhogende middelen bij langdurig gebruik een negatief effect hebben.