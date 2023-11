Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoe een ‘onschuldig’ kinderspelletje grote gevolgen voor je latere leven kan hebben

Verzin een heel moeilijk raadsel. Weet iemand anders het antwoord niet, dan moet hij of zij een kledingsstuk uittrekken, steeds weer. Zulke kinderspelletjes kunnen grote gevolgen hebben in het latere leven. Dat blijkt in elk geval in het Vlaamse filmdrama Het Smelt, naar de bestseller van Lize Spit.

‘Een kleine Belgische film’, zo wordt Het Smelt eigenlijk gezien. Wat kleinere films kunnen door veel bezoek en mond-tot-mond-reclame soms onverwacht groot worden. Zeker als talloze mensen het indrukwekkende boek achter deze titel gelezen hebben. Gebeurt dat ook met Het Smelt? Metro was in ieder geval benieuwd genoeg om dit drama te bekijken voor de Filmrecensie van de Week.

Het verhaal van Het Smelt

Het Smelt speelt zich deels af in Brussel, waar de eenzame Eva woont. Deze hoofdrol wordt uitstekend ingevuld door Charlotte de Bruyne (de Vlaamse is in werkelijkheid 33 jaar, maar dat zou je haar in de film totaal niet geven). Gedonder met haar ouders in haar jeugd (vooral ‘met dank’ aan een zuipende moeder) lijkt de oorzaak. Of is er meer aan de hand?

De meeste tijd in Het Smelt speelt zich echter af in Eva’s geboortedorp. Het dorp is zo klein dat er maar twee kinderen, beiden jongens, in hetzelfde jaar geboren zijn als zij. Ze gaan als De Drie Musketiers door het leven. De kinderen beleven leuke dingen in de zomer en het zusje van Eva, Tess, holt er dolenthousiast achteraan (Amber Metdepenningen, het meisje zou je in de Netflix-kerstfilm De Familie Claus gezien kunnen hebben). Ze denken ook terug aan Jan, broer van een van de jongens, die een jaar eerder de dood vond in de bedrijfsput van zijn vader.

Kinderspelletje spelen

Er is meer dan alleen lol trappen. De Drie Musketiers spelen ook een spel op ‘hun geheime plek’. Is je antwoord op een raadsel fout, dan moet je iets uittrekken. Soms doen andere, wat oudere meisjes mee. Zoals die blonde knappe griet die plotseling in het dorp is komen wonen. Ze heeft een eigen paard en wordt eerst als een kakker gezien (al bestond dat woord toen misschien wel helemaal niet).

📘 Lize Spit De Vlaamse Lize Spit (1988) debuteerde in november 2015 als boekenschrijfster met Het Smelt. Lovende recensies vielen Spit ten deel en een half jaar later waren er 60.000 exemplaren verkocht (op dat moment 9 procent in Nederland). Het Smelt werd vertaald en is in ruim vijftien landen uitgebracht. In 2020 volgde Ik ben er niet, wat het succes van het debuut niet heeft kunnen evenaren.

Het gaat mis in Het Smelt

Meer moeten we niet over Het Smelt vertellen, behalve dat een kinderspelletje spelen grote gevolgen voor later kan hebben. Zeker als het gruwelijk mis gaat of op een bepaalde manier uit de hand loopt. En dat loopt het. Regisseur Veerle Baetens verwoordt het mooi: „Rustige mensen hebben vaak de meeste herrie in hun hoofd. We kunnen ze alleen niet horen.”

Eva keert naar het dorp van haar (traumatische) jeugd terug als een van de twee jongens een horecazaak opent en op het feest ook broer Jan weer eens zal worden herdacht. De schok van ooit wil zij deze zomer voorgoed achter zich laten.

Wie vanaf morgen de bioscoop bezoekt, krijgt een prima actrice – Charlotte de Bruyne – te zien en je krijgt er een geweldige bij: kleine Rosa Marchant die de jonge Eva speelt, wat een talent is zij zeg. Of Het Smelt met deze twee een kleine Belgische film blijft… het is even afwachten. Lize Spit verdiende het in ieder geval om te worden gelezen, zoals de film Het Smelt het verdient om te worden gezien. Want wat een geweldig, bijzonder en schrijnend verhaal is hier bedacht.

Beoordeling uit 5: 4

Metro’s Filmrecensie van de Week lees je elke woensdag rond 18.00 uur. Op donderdag verschijnen nieuwe titels in de Nederlandse bioscopen (zoals Het Smelt), soms op woensdag. Verslaggever Erik Jonk kiest er wekelijks eentje uit. Volgende week: Hardcore Never Dies, dat zich afspeelt in Rotterdam. Dan weet je het wel: hakkûh!

