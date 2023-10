Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dilemma: ‘Een vriend stuurt me voor ieder wissewasje een tikkie’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Mats (31), die van een vriend voor ieder wissewasje een tikkie krijgt.

„In onze vriendengroep van vijf jongens zijn eigenlijk de meesten niet echt gierig. Zelf heb ik vaak geen zin om me druk te maken over geld en vind ik het geen enkel probleem om soms te trakteren, iets voor te schieten of iets voor een ander te bekostigen. Veel van mijn vrienden hanteren hetzelfde principe, op één persoon na.

Vriend stuurt overal Tikkie voor

We hebben namelijk één vriend die behoorlijk gierig is en moeilijk over geld kan doen. Neemt hij een paar biertjes mee voor een gezamenlijke avond, dan volgt er een tikkie. Een spontane koffie onderweg? Tikkie! Boodschappen als we bij elkaar langsgaan? Hup, Tikkie. Soms komen er bedragen binnen van slechts een paar euro. ‘Ik stuur gewoon voor alles een Tikkie hoor, dat mogen jullie bij mij ook doen’, zegt hij dan.

Het kromme is wellicht dat hij een van de best betaalde banen van ons allemaal heeft. De man werkt vijf dagen per week voor een goedlopend bedrijf. Hij zit er warmpjes bij en gaat met gemak soms vier keer per jaar op een trip. En dat geldt echt niet voor iedereen in onze vriendengroep.

Goede baan

Omdat hij voor ieder onbenullig dingetje betaalverzoeken stuurt, merk ik dat ik ook kritischer naar mijn eigen uitgaven ga kijken. Dan gooi ik er ook nog weleens een Tikkie uit voor iets dat ik heb bekostigd, maar eigenlijk slaat dat nergens op. Dan sturen we kleine bedragen over en weer.

Ook is het zo dat hij ons niet zou herinneren aan een moment dat wij iets hebben voorgeschoten. Integendeel, toen ik laatst mijn eigen financiën eens goed onder de loep nam, bleek dat deze vriend sommige betaalverzoeken zelf niet betaald had. Dan biedt hij wel zijn excuses aan en maakt hij het alsnog over, maar het is krom in vergelijking met zijn eigen aanpak.

Deze vriend en ik kennen elkaar echt al een hele poos en ik heb hem hoog zitten. Dit gierige gedrag heb ik alleen nooit begrepen. Ook omdat de rest van onze vriendengroep deze behoefte totaal niet heeft en we het beste met elkaar voor hebben.

Dilemma: wat moet ik met deze gierige vriend?

Mijn irritatiepunt zit hem in het feit dat doordat deze vriend zo moeilijk is met geld en Tikkies voor ieder wissewasje stuurt, ikzelf ook krenterig moet gaan doen. Als ik namelijk niet op de financiën tussen hem en mij let, lopen de betaalde bedragen uiteen. Daar staat tegenover dat ik me helemaal niet druk wil maken over die paar euro’s. Maar ook het feit dat deze vriend écht niet krap bij kas zit, stuit me tegen de borst. Hoe moet ik dit aanpakken? Kan ik van deze vriend verwachten dat hij wat relaxter met zijn betalingen omgaat?”

Vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies over het dilemma van Dean (29), die niet tevreden is over zijn huidige seksleven en nog regelmatig terugdenkt aan zijn ex.

„Gewoon bespreekbaar maken, daar gaat het om, dat verbindt en zorgt voor vertrouwen. Als je dit niet open en zonder verwijten kunt communiceren, dan wordt het een moeilijke zaak”, adviseerde Frans.

Evelien schreef daarover: „Elke relatie is anders, dan moet je uitvinden wat uiteindelijk het belangrijkste voor je is. De seks die goed is? Of de vrouw waarmee je kunt lezen en schrijven? Of toch kijken of je allebei kunt vinden bij een vrouw, waar geen garantie voor is. Maar het zijn en blijven keuzes die je zelf moet maken, daar draag je dan de verantwoording voor.”

Bonnie maakte iets soortgelijks mee en is dan ook duidelijk over haar advies. „Ik zat in zo’n relatie waar ik duidelijk niet voldeed aan zijn behoeften. Het beste is dan weggaan. Bespaart de ander veel leed.”

„Het lijkt erop dat je in een lastige situatie zit, Dean. Communicatie is cruciaal in een relatie. In dit geval is het belangrijk om eerlijk te zijn tegenover je vriendin, maar het kan subtiel en met tact gebeuren. Praat met haar over je verlangens en behoeften, en benadruk dat je nog steeds veel van haar houdt. Probeer samen tot een compromis te komen waarin jullie beiden tevreden zijn. Open communicatie kan helpen om de situatie te verbeteren zonder haar te kwetsen”, liet Marco weten.

