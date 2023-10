Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dave Roelvink na terugval terug uit afkickkliniek: ‘Verslaving is een chronische ziekte’

Dave Roelvink is al lange tijd eerlijk over zijn stuggle met verslaving. Hij kreeg kort geleden een terugval en moest opnieuw naar een afkickkliniek. Na een aantal weken afkicken, laat het televisiegezicht weer van zich horen.

De laatste jaren maakt Roelvink er geen geheim van dat hij worstelt met een alcohol- en drugsverslaving. Hij sprak er in een interview met Robert Rodenburg eerlijk over en samen met onder meer Najib Amhali maakte hij zich hard voor andere verslaafden en richtten zij een verslavingskliniek op.

Terugval en afkicken in Zuid-Afrika

Een aantal weken geleden werd bekend dat Roelvink, nadat hij 2,5 jaar clean was, een terugval kreeg. De realityserie De Roelvinkjes eindigde met dat treurige bericht van vader Dries en stiefmoeder Honoria.

Roelvink vertrok naar Zuid-Afrika om daar opnieuw het afkickproces te ondergaan. En nu laat het televisiegezicht via zijn social media weer van zich horen.

Dave Roelvink terug na afkickproces

„Na 2,5 jaar zonder drank en drugs ben ik gestopt met het investeren van tijd en het toepassen van de tools die me hielpen clean te blijven”, schrijft Roelvink op zijn Instagram-account. Ik voelde me goed en dacht dat ik het op eigen kracht kon, maar dat was een grote vergissing die tot een terugval heeft geleid. Verslaving is een erkende chronische ziekte die toeslaat als je niet waakzaam blijft. Het is een levenslange strijd en geen tijdelijk iets. Na mijn terugval heb ik meteen hulp gezocht, want ik wil niet meer terug naar mijn oude leven en kies voor een leven in herstel.”

Hij bedankt iedereen voor zijn steun en lieve berichten. „De afgelopen weken heb ik mij ontzettend gesteund gevoeld tijdens mijn herstelproces.” Na zijn eigen herstelperiode wil Roelvink zich ook weer om anderen bekommeren. „Ik ben overspoeld door honderden berichten van mensen die in dezelfde situatie zitten of niet weten hoe ze om moeten gaan met een familielid met een verslaving. Na het herstellen van mijn eigen basis zal ik me nog meer inzetten om zoveel mogelijk mensen te helpen met dit probleem.”

Reacties

Een hoop bekende en onbekende gezichten reageren op het bericht van Roelvink. Onder meer zijn broertje Donny, lotgenoot Najib Amhali en Koen Pieter van Dijk, die eveneens worstelt met verslaving, betuigen hun steun.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Reacties