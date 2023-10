Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bedrijf pleit voor ‘masturbatievrij’, veel Nederlanders productiever op werk als ze regelmatig klaarkomen

Seks is voor veel mensen een belangrijk deel van hun (soms dagelijkse) bezigheden, inclusief seks met zichzelf. Met een orgasme is de druk voor velen weer even van de ketel en, nu blijkt uit onderzoek, ze zijn daarna ook nog eens productiever op hun werk. Intieme producten-bedrijf LELO pleit nu voor ‘masturbatievrij’.

Experts over de hele wereld zijn het erover eens dat (solo)seks, intimiteit en klaarkomen niet alleen fijn is tíjdens de seks, maar het ook daarna je humeur verbetert en je een energieboost geeft. Onlangs is ook nog onderzocht of Nederlanders liever met het licht aan of uit met hun partner in bed duiken.

Masturbatievrij voor meer ontspanning en minder stress

Nu blijkt dus uit onderzoek dat regelmatig klaarkomen ook effect heeft op je werkende leven. Volgens LELO een belangrijk inzicht voor mensen die graag productiever willen zijn op de werkvloer, maar al veel geprobeerd hebben. Het bedrijf pleit daarom voor ‘masturbatievrij’ én biedt dat haar eigen personeel al aan.

9 op de 10 mensen is het erover eens dat ze productiever zijn op hun werk als ze gelukkig zijn. Maar voor velen is stress een muur waar ze tegenaan lopen. Nu is sporten een goede manier om die stress kwijt te raken, maar je kunt ook in bed een potje cardio inzetten. Met een partner, maar ook prima met jezelf.

Productiever op werk door regelmatig klaarkomen

Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de ondervraagde Nederlanders productiever is als ze regelmatig klaarkomen. Ruim driekwart van hen zegt dat een orgasme hen helpt om stress kwijt te raken en om te ontspannen.

En dat gevoel is niet na vijf minuutjes weg, nee, het kan wel tot twee uur na het klaarkomen aanhouden. Alhoewel soloseks een prima manier is om wat druk van de ketel te halen, kiest 50 procent toch liever voor een orgasme met een partner.

‘Een orgasme met een partner’ is makkelijker gezegd dan gedaan, want het is niet voor iedereen even makkelijk om klaar te komen met een ‘seksgenoot’ erbij. Maar voor 4 op de 5 Nederlanders zorgt seks met een partner zonder orgasme óók voor een ontspannen gevoel.

Extra dagen vrij voor orgasmes

Dat seks en orgasmes goed zijn, is nu wel duidelijk. Voor veel mensen is het echter lastig om genoeg tijd vrij te maken voor hun partner of zelfs voor zichzelf. Als je 40 uur per week werkt, ook nog sport en iets van een sociaal leven wil onderhouden, blijven er weinig momenten over voor een avondje vrij(en).

Daar is iets op verzonnen: masturbatievrij. Bovenop hun reguliere vakantiedagen krijgen medewerkers van het sextoys-bedrijf vier extra dagen per jaar vrij om daarna weer helemaal opgeladen en vol productiviteit naar werk te gaan. 73 procent van de Nederlanders ziet dit ook wel zitten en zegt zeker masturbatievrij op te willen nemen als hun werkgever dat aanbiedt.

