Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dilemma: ‘Ik merk dat ik vaker de grenzen opzoek, buiten mijn relatie om’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Fabiënne (32), die steeds meer de grenzen opzoekt buiten haar relatie om.

„Mijn vriend en ik zijn nu vier jaar samen. En eigenlijk ben ik altijd heel trots op onze relatie geweest. We zijn een ‘gezellig koppel’, maakten mooie reizen, zijn sportief, hebben leuke mensen om ons heen en zijn graag samen. Ik houd van hem en vind hem fysiek nog steeds even aantrekkelijk als de eerste dag dat ik hem ontmoette.

Relatie wat stroever

Ik moet eerlijk bekennen dat het de laatste tijd wat stroever loopt. Ik heb meer stress door mijn huidige baan en mijn vriend zit ook niet bepaald lekker in z’n vel. Hij is vaker down, maakt zich druk over de toekomst en weet het gewoon soms allemaal even niet. Hoewel hij naar de buitenwereld overkomt als een joviale jongen, is hij thuis een stuk minder gezellig. En dat kost me soms wel veel energie.

Ik heb de laatste tijd steeds vaker behoefte aan ontlading. Eigenlijk ging ik al een tijdje niet zo vaak meer op stap, naar festivals en feestjes, maar op de een of andere manier kriebelt het weer bij mij. Meer vriendinnen van mij zitten in eenzelfde soort fase, dus we gaan regelmatig de deur uit.

Grenzen opzoeken

Daarnaast ben ik de afgelopen jaren qua voorkomen behoorlijk veranderd. Ik ben afgevallen, zie er fit en gezond uit en ben een stuk zelfverzekerder over mijn uiterlijk. En ja, dat merk ik ook in de aandacht die krijg. Mannen spreken me een stuk vaker aan dan tien jaar geleden en ik ga heel eerlijk zijn, ik geniet van de aandacht.

Ik zou nooit vreemdgaan, dat weet ik zeker. Ik heb nooit begrepen waarom mensen affaires beginnen, dan kun je net zo goed je relatie beëindigen, toch? Maar de laatste tijd merk ik wel dat ik qua aandacht met mannen soms net iets meer de randjes opzoek. Ik flirt uitgebreider, vertel niet altijd dat ik een relatie heb, neem een aangeboden drankje met gemak aan en sta soms lange en persoonlijke gesprekken met mannen te voeren. Laatst heb ik zelfs mijn telefoonnummer aan iemand gegeven, maar daar had ik eigenlijk de volgende dag direct spijt van.

Dilemma: gaat dit te ver?

Toch loop ik constant met de vraag: gaat dit te ver? Of is het menselijk dat je af en toe de randjes opzoekt? Ik weet natuurlijk ook niet precies wat mijn vriend wel of niet uitspookt. Maar ik ga tegenwoordig wel verder qua flirten en sjansen dan voorheen. Daar staat tegenover dat ik nu eenmaal veel aandacht krijg de laatste tijd.

Ook ben ik constant aan het malen of dit een teken is dat ik mijn relatie zat ben. Als je het meer buiten de deur gaat zoeken, mis je iets thuis, toch? Of maak ik mezelf helemaal gek? Als ik met mijn vriend ben, zie ik ons toch niet uit elkaar gaan. Want we zijn echt nog steeds gek van elkaar. Wat is jullie advies?”

Wat vind jij dat Fabiënne moet doen? Reageer op onze Facebook-pagina of via Instagram! De reacties worden dan volgende week gepubliceerd.

Vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies over het dilemma van Merel (33), die een hekel heeft aan kinderverjaardagen en babyshowers.

Liselotte schreef daarover: „Ik heb vanaf het begin af aan tegen aan m’n vriendinnen gezegd dat ik niet meedoe aan kinderverjaardagen. Ik vind het bizar om naar een feestje voor een 1-jarige te gaan en dan tussen alle volwassen vrienden te zitten. Overigens heb ik voor m’n eigen kinderen ook nooit zo’n kinderverjaardag gedaan. Wel met familie en later ook kinderfeestjes. Maar geen kinderverjaardag.

Het bevalt me zeer goed dat ik ooit deze keuze gemaakt heb. Bij vriendinnen die heel dichtbij staan, ben ik op een ander moment op bezoek gegaan met een kleinigheidje voor het kind.”

„Ik zou het gewoon zeggen tegen de mensen waar ik uitgenodigd ben. Geen smoesjes verzinnen, dat gaat opvallen en iedereen weet: eerlijkheid duurt het langst”, vindt Simone.

En dat beaamt ook Janny. „Je kunt toch gewoon zeggen dat je aan bepaalde vieringen niet meedoet? Is toch niet zo moeilijk.”

En over de dure cadeautjes adviseerde Anneke nog: „Bij Action of Kruidvat heb je ook speelgoed voor leuke prijzen. En anders ga je toch gewoon niet.”

Vorige Volgende

Reacties